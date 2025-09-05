Voto migrante: cómo participan los extranjeros en las elecciones

Más de un millón de personas con residencia en Buenos Aires podrán elegir autoridades provinciales y municipales este 7 de septiembre.

Política05 de septiembre de 2025Mariana PortillaMariana Portilla
Voto extranjeros
¿Cómo votan los residentes en las elecciones?

El domingo 7 de septiembre más de un millón de personas migrantes podrán participar en las elecciones desdobladas. Esto representa alrededor del 6,75% del padrón total de votantes bonaerense.

Según la Ley Electoral de la provincia, los extranjeros habilitados deben cumplir tres requisitos:

-Poseer DNI de extranjero con domicilio en territorio bonaerense.
-Ser mayor de 18 años.
-Estar inscriptos en el Registro Especial de Electores Extranjeros, dependiente de la Junta Electoral de la Provincia.

Las colectividades más numerosas están conformadas por ciudadanos de Paraguay, Bolivia, Perú y Uruguay, seguidas por las de Chile y Venezuela.

Elecciones 2025: todo sobre autoridades de mesa en Provincia de Buenos AiresQué documentos son válidos para votar este domingo en Buenos Aires

Voto en PBA

Qué cargos se eligen

Dependiendo del municipio, los extranjeros podrán elegir: Diputados y diputadas provinciales; senadores y senadoras provinciales; concejales municipales, y consejeros y consejeras escolares. 

Para garantizar la participación de todos, se habilitaron 2.401 mesas exclusivas para extranjeros, distribuidas en los 135 distritos bonaerenses. Antes de acercarse a las urnas, cada votante debe conocer su establecimiento y mesa asignada ingresando a la página web de la Junta Electoral. Allí se puede consultar:

-La escuela donde se vota
-La dirección exacta del establecimiento
-El número de mesa
 
El día de la votación, cada persona debe presentar su DNI vigente ante la autoridad de mesa, quien entregará un sobre vacío y firmado. Una vez dentro del cuarto oscuro, el votante selecciona la boleta correspondiente, la coloca en el sobre, lo cierra y lo deposita en la urna.

Al salir, recibirá una constancia de emisión del voto y deberá firmar el padrón. El proceso es idéntico al de cualquier ciudadano argentino, con la diferencia de que las mesas están especialmente designadas para votantes extranjeros.

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado