La provincia de Buenos Aires implementa medidas de asistencia y cuartos accesibles para que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto sin barreras ni dificultades.
El domingo 7 de septiembre más de un millón de personas migrantes podrán participar en las elecciones desdobladas. Esto representa alrededor del 6,75% del padrón total de votantes bonaerense.
Según la Ley Electoral de la provincia, los extranjeros habilitados deben cumplir tres requisitos:
-Poseer DNI de extranjero con domicilio en territorio bonaerense.
-Ser mayor de 18 años.
-Estar inscriptos en el Registro Especial de Electores Extranjeros, dependiente de la Junta Electoral de la Provincia.
Las colectividades más numerosas están conformadas por ciudadanos de Paraguay, Bolivia, Perú y Uruguay, seguidas por las de Chile y Venezuela.
Dependiendo del municipio, los extranjeros podrán elegir: Diputados y diputadas provinciales; senadores y senadoras provinciales; concejales municipales, y consejeros y consejeras escolares.
Para garantizar la participación de todos, se habilitaron 2.401 mesas exclusivas para extranjeros, distribuidas en los 135 distritos bonaerenses. Antes de acercarse a las urnas, cada votante debe conocer su establecimiento y mesa asignada ingresando a la página web de la Junta Electoral. Allí se puede consultar:
-La escuela donde se vota
-La dirección exacta del establecimiento
-El número de mesa
El día de la votación, cada persona debe presentar su DNI vigente ante la autoridad de mesa, quien entregará un sobre vacío y firmado. Una vez dentro del cuarto oscuro, el votante selecciona la boleta correspondiente, la coloca en el sobre, lo cierra y lo deposita en la urna.
Al salir, recibirá una constancia de emisión del voto y deberá firmar el padrón. El proceso es idéntico al de cualquier ciudadano argentino, con la diferencia de que las mesas están especialmente designadas para votantes extranjeros.
