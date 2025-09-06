La Junta Electoral bonaerense aprobó los requisitos y condiciones del escrutinio provisorio para las elecciones legislativas del próximo domingo 7 de septiembre. Los primeros resultados podrán difundirse a partir de las 21 o cuando se supere el 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.

El organismo informó que los datos se publicarán en el Centro de Difusión dispuesto por el Poder Ejecutivo provincial, en un sitio web oficial y a través de los medios que oportunamente se habiliten. El acceso a este espacio estará limitado a medios acreditados, representantes de los partidos políticos, visitantes electorales extranjeros y organizaciones de la sociedad civil.

El Ministerio de Gobierno bonaerense tendrá a su cargo el diseño, la organización, el procesamiento y el cómputo del escrutinio provisorio, así como la contratación de los prestadores de servicios necesarios para garantizar la transparencia del proceso. En tanto, la Junta Electoral será responsable del escrutinio definitivo, que comenzará el 13 de septiembre a las 8.





Controles y fiscalización

La resolución 162/25 establece pautas detalladas para la confección y transmisión de los telegramas de escrutinio, la digitalización de la documentación y la trazabilidad de los envíos. Todos estos pasos podrán ser fiscalizados por las fuerzas políticas, que además tendrán acceso al software utilizado en el proceso.

El esquema de control estará integrado por la Junta Electoral, el gobierno provincial y el juzgado federal electoral, que actuará como colaborador.

El domingo, el Ministerio de Gobierno habilitará un espacio en la Casa de Gobierno bonaerense para que los medios puedan seguir en directo la carga de resultados. Además, los ciudadanos podrán acceder a información oficial y datos útiles sobre la elección a través del portal eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/preguntas-frecuentes y en el sitio web de la Junta Electoral provincial.