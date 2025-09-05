La Junta Electoral bonaerense definió el escrutinio final

Ya hay fecha para el escrutinio definitivo: será el 13 de septiembre en La Plata

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires oficializó este viernes la fecha de inicio del escrutinio definitivo tras las elecciones legislativas que se celebrarán el 7 de septiembre. La resolución, publicada en el Boletín Oficial bonaerense, establece que el proceso comenzará el sábado 13 de septiembre a las 8:00 y se extenderá diariamente hasta las 18:00 en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata.

La sede del escrutinio: ubicación y logística

El operativo se llevará a cabo en el Pasaje Dardo Rocha, ubicado en calle 50 entre 6 y 7, en pleno centro platense. Este lugar fue designado oficialmente mediante un convenio de colaboración entre la Junta Electoral bonaerense, el Ministerio de Gobierno provincial y el Juzgado Federal N°1 con competencia electoral en el distrito.

Conforme a lo que marca la Constitución provincial y la Ley N° 5.109, el organismo tiene la responsabilidad de realizar el conteo de votos de las mesas de electores argentinos y extranjeros.

Requisitos para fiscales partidarios

Uno de los puntos clave de la resolución es la acreditación de fiscales. Cada partido deberá presentar el listado de fiscales habilitados con al menos 48 horas de anticipación, a través de la mesa de entradas virtual de la Junta Electoral.

Sin embargo, también se contempló un mecanismo de acreditación el mismo día del escrutinio: el 13 de septiembre desde las 7:30, se habilitará una mesa especial donde deberán entregar una lista con nombre, apellido, número de documento y los DNI físicos de cada fiscal. Estos documentos quedarán bajo custodia del personal electoral y serán devueltos al finalizar la jornada, junto con las credenciales correspondientes.

Agilización del proceso: nuevas disposiciones internas

Para acelerar el procedimiento del escrutinio, la Junta Electoral resolvió delegar en su Secretaría de Actuación y en funcionarios jerárquicos de las direcciones Técnico Electoral y de Asesoramiento Legal, Estudios y Proyectos, la firma de las actas de apertura y cierre de urnas.

La disposición lleva las firmas de las máximas autoridades de la Junta Electoral bonaerense: Hilda Kogan (presidenta), Ana María Bourimborde (vicepresidenta), y los vocales Eduardo Raúl Delbés, Gustavo Juan De Santis y Federico Thea, además del secretario de Actuación, Daniel Jorge Demaría Massey.

Más de 14 millones de personas habilitadas para votar

Este domingo 7 de septiembre, más de 14 millones de personas, entre bonaerenses y residentes extranjeros, están habilitados para sufragar en el marco de las elecciones legislativas 2025. El operativo electoral contempla un total de 41.189 mesas distribuidas en 6.934 locales de votación en los 135 municipios del territorio bonaerense.

Renovación de bancas provinciales y municipales

En el plano provincial, se pondrán en juego 69 bancas de la Legislatura: 46 diputados y 23 senadores. Además, a nivel municipal, se elegirán 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.

Boleta tradicional vs. boleta única

A diferencia de las elecciones nacionales, que este año debutarán con la Boleta Única de Papel (BUP), en la provincia de Buenos Aires se seguirá utilizando el sistema tradicional de boleta partidaria —la conocida "boleta sábana"—, una modalidad que sigue generando controversia en distintos sectores políticos.