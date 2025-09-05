La Junta Electoral habilita fiscales de otras provincias

Autorizan fiscales de otras provincias para las elecciones en Buenos Aires

Autorizan fiscales de otras provincias para las elecciones en Buenos Aires

A solo días de las elecciones legislativas del 7 de septiembre, la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires autorizó una medida clave: los partidos políticos podrán designar fiscales partidarios que no sean electores bonaerenses.

La decisión, que busca reforzar la transparencia del proceso, flexibiliza una de las condiciones tradicionales para el control electoral y promete cambiar la dinámica de fiscalización en todo el territorio.

Qué dice la resolución oficial de la Junta Electoral

En una resolución reciente, el tribunal bonaerense dispuso: “Hacer saber a las asociaciones políticas que participen en la elección provincial del 7 de septiembre de 2025 que, en los términos de la Resolución Técnica 157/25, podrán designar como fiscales partidarios a personas que no sean electores del distrito en el que fueran asignados para fiscalizar.”

Con esto, se habilita a que los fiscales puedan operar en cualquier sección electoral, más allá de su domicilio registrado.

Por qué se toma esta decisión: los argumentos del tribunal

La Junta Electoral argumentó que el domicilio del fiscal no tiene relevancia directa con su función, que es la de representar a una fuerza política ante la mesa de votación.

“El domicilio no encuentra ninguna vinculación con su función de representantes”, expresaron. Y remarcaron que imponer una restricción sin sentido sobre este derecho fundamental no cumple ninguna función válida ni específica.

Además, citaron un fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, donde se establece que: “El Estado no puede implementar un sistema electoral que coloque en mejor condición a unas pocas agrupaciones políticas por sobre el resto. Dentro del proceso electoral, el rol del Estado es decisivo.”

Más control y paridad: la clave detrás de la medida

Según lo indicado por la Junta, esta medida busca poner en igualdad de condiciones a todas las fuerzas políticas para garantizar un control equitativo y efectivo.

“Es necesario otorgarle una mayor flexibilidad a la designación de sus fiscales, toda vez que en las elecciones del 7 de septiembre del corriente año deberán constituirse 41.189 mesas de votación”, subraya la resolución.

La cifra refleja el enorme despliegue logístico que tendrá la jornada electoral, en una de las provincias con mayor peso electoral del país.

Cómo impacta esta decisión en las legislativas del domingo

La autorización para usar fiscales externos podría tener un efecto directo en la calidad del control partidario, sobre todo para aquellas fuerzas que tienen dificultades para cubrir cada mesa con fiscales locales.

Además, permitir el ingreso de fiscales de otras provincias también apunta a fortalecer la vigilancia en zonas clave, especialmente en distritos donde hay paridad ajustada entre los principales espacios.

Con esta resolución, todos los partidos podrán mover fichas estratégicas de última hora, sin estar limitados por el padrón de electores local.

Elecciones en Buenos Aires: se define el nuevo mapa político

Este domingo 7 de septiembre, más de 14 millones de personas están habilitadas para votar en la Provincia de Buenos Aires. Se renovarán:

46 diputados provinciales

23 senadores provinciales

1.097 concejales

401 consejeros escolares

La provincia se prepara para una jornada extensa, con más de 41 mil mesas distribuidas en los 135 municipios bonaerenses.

Y ahora, con fiscales provenientes de cualquier parte del país, el proceso contará con una capa extra de vigilancia y presencia partidaria.