“Lo podría haber hecho en un gimnasio”: la chicana de Kicillof a Milei
El gobernador bonaerense puso en duda la magnitud del acto de Javier Milei en Moreno y señaló que los recursos invertidos en seguridad fueron desmedidos.Política04 de septiembre de 2025Andrés Montero
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso en duda la magnitud del operativo de seguridad desplegado durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, encabezado por el presidente Javier Milei. Calificó al evento como “pequeño” y señaló que “lo podrían haber hecho en un gimnasio cerrado”.
Kicillof cuestionó que, pese a la advertencia previa de las autoridades bonaerenses sobre la falta de garantías para la seguridad en el club Villa Ángela, en el barrio de Trujui, se haya desplegado un operativo tan amplio. “Armaron un acto para 20 mil personas en la que hubo que invertir desde Nación y provincia en el operativo de seguridad. Dada la concurrencia lo podrían haber hecho en un gimnasio cerrado. No había ninguna necesidad de armar toda esta parafernalia por algo tan pequeño”, afirmó.
Los incidentes recientes
El mandatario bonaerense recordó lo ocurrido días atrás en Lomas de Zamora, cuando Milei fue agredido con piedras durante una caravana en la que participaba junto a Karina Milei, José Luis Espert y Sebastián Pareja. En ese momento, la custodia presidencial debió evacuarlo de inmediato. “No lo pudieron cuidar”, aseguró Kicillof, y añadió que los problemas no se limitaron a distritos peronistas: “Tuvieron problemas en Corrientes y Lomas de Zamora. También en Junín, donde no gobierna el peronismo. Fue una provocación”.
La respuesta de Milei
En su discurso en Moreno, Milei hizo referencia a esos incidentes y los vinculó al kirchnerismo. “Nos tiraron piedras, quisieron amedrentar a estudiantes en la facultad de derecho. Eso prueba que nuestras ideas son más fuertes porque no debemos recurrir a la violencia para imponerlas, pero ellos sí necesitan. Nosotros los vamos a aplastar en las urnas”, señaló el Presidente.
El mandatario libertario también habló del escenario electoral y consideró que existe un “empate técnico”. “Todas las encuestas coinciden que estamos en condiciones de empate técnico, significa que cada voto vale muchísimo más que en una elección normal”, sostuvo.
Milei pidió a su militancia máxima atención en los comicios: “Este domingo, anda y votá. Aquellos que fiscalicen, sepan que del otro lado van a intentar hacer todo para hacernos trampa. Tengan la guardia bien alta, porque cada voto bien cuidado es una enorme victoria en esta lucha para sacar a las ratas de la provincia”.
Kicillof apuntó contra el Gobierno nacional
En paralelo, Kicillof criticó la situación política del Gobierno nacional, especialmente a partir de la difusión de audios de Diego Spagnnuolo, ex titular de la ANDIS. Según el gobernador, La Libertad Avanza “no está registrando el golpe que se viene produciendo”. “Es un golpazo para el Gobierno”, afirmó, al tiempo que cuestionó la decisión judicial que prohibió la publicación de audios de Karina Milei.
El mandatario bonaerense también remarcó: “No es que lo único que se nos ocurre es hablar contra Milei, sino que el daño que están haciendo es muy grande, como en el Conicet y las universidades. Hay que ponerle un freno. Van a tener que corregir”.
Camino a las elecciones
De cara a la votación del próximo domingo, Kicillof subrayó que recorrió 54 distritos durante la campaña y que su estrategia se centró “profundamente en el territorio”. Para el gobernador, los comicios funcionarán como un verdadero termómetro social sobre la gestión nacional y el rumbo político del país.
