Multa por no ir a votar: cuánto hay que pagar

Secciones electorales bonaerenses: qué rol cumplen y a cuál pertenece tu municipio
Todo lo que necesitás saber sobre las 8 secciones electorales de la Provincia de Buenos Aires: función, municipios y cómo impacta tu voto este 7 de septiembre.
Este año la sanción económica por faltar a las urnas se cuadruplicó y rige para todos los bonaerenses en edad de votar.Política06 de septiembre de 2025Mariana Portilla
Este domingo 7 de septiembre se desarrollarán las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires y, como marca la ley, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos de entre 18 y 70 años. Sin embargo, quienes no se presenten en las urnas deberán afrontar una sanción económica que este año se cuadruplicó.
De acuerdo al artículo 137 de la Ley Electoral Provincial N° 5109, los electores que no cumplan con su deber cívico sin una justificación válida serán sancionados con una multa económica. En 2025, el monto a pagar varía entre $1000 y $2000, una cifra cuatro veces mayor a la establecida previamente, que iba de $50 a $500.
El Gobierno bonaerense advirtió que, si la persona no regulariza su situación dentro de los 60 días hábiles posteriores a la elección, quedará inscripta en el Registro de Infractores al Deber de Votar, lo que le impedirá acceder a cargos o empleos en la administración pública.
La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires aclara que solo hay tres motivos que permiten justificar la inasistencia a las urnas:
-Estar a más de 500 kilómetros del lugar de votación.
-Tener un problema de salud certificado.
-Contar con un motivo de fuerza mayor comprobable.
En todos los casos, la justificación debe presentarse dentro de los 60 días posteriores al acto electoral.
Este domingo, los bonaerenses renovarán parte del Poder Legislativo local, con la elección de 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes, junto a 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.
Además, en distintos distritos también se votará por concejales y consejeros escolares, cargos fundamentales para la gestión municipal y educativa.
Los electores ya pueden chequear el padrón en el sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense. Para hacerlo, es necesario ingresar el DNI, género, distrito y un código de verificación.
