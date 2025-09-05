¿Qué boleta se utilizará en las elecciones?

Los bonaerenses irán a las urnas el próximo 7 de septiembre, cuando se renovará la mitad de la Legislatura provincial, además de elegir concejales municipales y consejeros escolares. Más adelante, el 26 de octubre, será el turno de las elecciones nacionales, en las que se definirán diputados y senadores.

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmó que en estos comicios se mantendrá la tradicional boleta partidaria. Desde la cartera destacaron que “conserva plena vigencia la boleta partidaria, sistema que ha demostrado ser ágil, robusto y confiable, y que el electorado conoce y valora”.

Esto implica que en el cuarto oscuro estarán disponibles las boletas de todos los partidos con sus candidatos y candidatas, como ocurre habitualmente en los comicios bonaerenses.

Cómo consultar el padrón electoral

Antes de ir a votar, es fundamental conocer el lugar asignado. El padrón electoral indica la escuela, la dirección y el número de mesa en la que le toca sufragar a cada persona. La consulta puede realizarse de manera online ingresando con el número de documento en la página oficial de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

El día de la votación hay que llevar el documento argentino vigente y actualizado, y presentarlo a la autoridad de la mesa. Esa persona hará entrega de un sobre vacío y firmado, y el DNI quedará en la mesa mientras se ingresa al cuarto oscuro. Allí habrá boletas de todos los partidos y sus candidatos y candidatas. Una vez elegido, se ingresará la boleta en el sobre que tiene que ser cerrado. Al salir del cuarto oscuro, se deberá ingresar el sobre cerrado en la urna. La autoridad de mesa dará una constancia de emisión del voto junto al DNI. Para finalizar, hay que firmar el padrón.



Una vez superado este primer paso electoral en la Provincia de Buenos Aires, el 26 de octubre los ciudadanos volverán a votar, esta vez para elegir a quienes ocuparán bancas en el Congreso de la Nación.