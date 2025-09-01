Qué establece la Junta Electoral ante faltante de boletas el 7 de septiembre
La Junta Electoral bonaerense aprobó un protocolo para garantizar la reposición de boletas el 7 de septiembre y asegurar la continuidad del voto.Política01 de septiembre de 2025Pamela Orellana
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires publicó la Resolución Nº 164, que establece un protocolo de actuación ante el eventual faltante de boletas durante la jornada electoral del próximo domingo 7 de septiembre. La medida busca garantizar que la votación se desarrolle con normalidad, estableciendo responsabilidades claras para las agrupaciones políticas, autoridades de mesa y fiscales.
Agrupaciones políticas: responsables de la provisión de boletas
El protocolo reafirma que corresponde a cada partido imprimir y reponer sus propias boletas, para lo cual reciben fondos del Estado. Cada agrupación debe asegurar que haya suficiente material en todas las mesas de votación de la provincia, evitando que la falta de boletas interrumpa la elección.
En caso de faltar boletas, el presidente de mesa deberá primero solicitar la reposición al fiscal de la agrupación presente en la mesa. Si no hubiera fiscal, se recurrirá al fiscal general o, en su defecto, al Delegado Electoral, que podrá utilizar las boletas de la bolsa de contingencia. De no existir remanentes disponibles, los apoderados de la agrupación deberán enviar las boletas al local de votación.
Procedimiento ante electores que detecten faltante
El protocolo también contempla la situación en que un elector ingrese al cuarto oscuro y advierta la falta de boletas. En ese caso, el presidente de mesa deberá recibir nuevamente el sobre vacío, devolver el DNI y permitir que el votante espere a que se repongan las boletas o regrese más tarde. El sistema asegura que ningún voto se considere cantado y que la votación continúe sin interrupciones.
Así se verán las boletas en Provincia este 7 de septiembre.
Reposición y boletas válidas
Mientras se gestiona la reposición, la mesa seguirá funcionando normalmente. Los electores podrán votar con las boletas disponibles, esperar a que se completen o retirarse para regresar más tarde. Solo podrán utilizarse boletas oficializadas por la Junta Electoral para reemplazar las faltantes, garantizando la validez de todos los sufragios.
Financiamiento y aspectos técnicos
El gobierno provincial fijó el valor de referencia para la impresión de boletas en $13,93 por unidad, con una por cada elector. Deben confeccionarse en papel obra de 60 gramos o equivalente no transparente, de 12 x 19 centímetros.
El financiamiento será con transferencias directas a las cuentas bancarias de cada agrupación, contra presentación de facturas válidas, y podrá cobrarse hasta el 31 de diciembre de 2025.
Difusión y cumplimiento del protocolo
La Junta Electoral instruyó que la resolución se notifique a todas las agrupaciones políticas, Delegados Electorales y al Comando Electoral Provincial, quienes deberán garantizar su cumplimiento. Asimismo, el personal afectado a consultas sobre la jornada electoral recibirá instrucciones para asistir a los votantes y actores intervinientes en el proceso.
Con estas medidas, la provincia busca minimizar inconvenientes y garantizar la transparencia y normalidad del voto el próximo 7 de septiembre, asegurando que ninguna mesa quede sin boletas y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho sin interrupciones ni irregularidades.
