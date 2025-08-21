Elecciones bonaerenses: así se verán las boletas este 7 de septiembre
Sin listas sábanas: las boletas 2025 en Provincia llegan con fotos, colores y cambios polémicos. Todo lo que tenés que saber para septiembre.Política21 de agosto de 2025Pamela Orellana
La Junta Electoral bonaerense oficializó las boletas con las que los votantes elegirán el próximo 7 de septiembre a sus representantes en la Legislatura y en los concejos deliberantes de los 135 municipios. Se trata de un cambio clave: desaparecen las históricas “listas sábanas” y llegan boletas de hasta dos cuerpos, impresas a color y con fotos de candidatos.
Boletas más cortas y con fotos
El organismo confirmó que analizó más de 2400 boletas antes de aprobar los modelos finales. En el cuarto oscuro habrá un cuerpo para la categoría legislativa (diputados o senadores, según la sección electoral) y otro para cargos municipales. En el caso de los espacios vecinalistas, la boleta será de un solo cuerpo.
Los partidos optaron por sumar fotos de sus principales postulantes para facilitar el reconocimiento de los votantes. La mayoría eligió mostrar a los dos primeros candidatos de la nómina, aunque otros se inclinaron solo por el primero.
Colores y diseños distintivos
Cada fuerza apostó a reforzar su identidad con paletas y símbolos propios. A continuación, las características de las principales boletas:
- Fuerza Patria: color celeste y fotos de los dos primeros candidatos.
- La Libertad Avanza (LLA): boleta violeta con la imagen del primer candidato.
- Somos Buenos Aires: color rosa, logo con huellas digitales en lugar de las “O” y fotos al aire libre.
- HECHOS (Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social): también boleta rosa, y candidatos con remera blanca con la palabra “hechos”. Según el espacio, el color se inspira en el manto de la Virgen del Rosario de San Nicolás.
- FIT Unidad: diseño clásico con fondo rojo, blanco y vivos negros, con fotos de los dos primeros postulantes.
- Nuevos Aires: combinación de naranja, celeste y blanco.
- Potencia: naranja y blanco, con una “P” con un corazón dentro.
- Unión y Libertad: lila o lavanda.
- Unión Liberal: azul violáceo con fucsia y toques amarillos.
Tanto LLA, Unión y Libertad, Unión Liberal y otros espacios libertarios incorporaron el símbolo del águila en diferentes variantes.
La polémica de los colores
LLA presentó un reclamo ante la Junta Electoral contra varias agrupaciones por considerar que utilizaban colores demasiado similares al violeta libertario. Denunció que esa situación podía “confundir al electorado” y que incluso algunos modelos eran “prácticamente copiados”.
La Junta solo le dio la razón parcialmente: obligó a Unión y Libertad a modificar su diseño reduciendo la palabra “Libertad” para evitar confusiones con LLA. Pero rechazó el resto de las quejas: concluyó que las tonalidades y los diseños eran “claramente diferenciados”.
Qué se vota en septiembre
El 7 de septiembre los bonaerenses elegirán:
- 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes.
- 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.
- Concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.
La Justicia Electoral también dispuso que el padrón bonaerense se modificara con herramientas de inteligencia artificial para que los ciudadanos tengan su mesa de votación más cerca de su domicilio. El padrón puede consultarse en padron.gba.gob.ar.
Financiamiento y aspectos técnicos
El gobierno provincial fijó el valor de referencia para la impresión de boletas en $13,93 por unidad, con una por cada elector. Deben confeccionarse en papel obra de 60 gramos o equivalente no transparente, de 12 x 19 centímetros.
El financiamiento será con transferencias directas a las cuentas bancarias de cada agrupación, contra presentación de facturas válidas, y podrá cobrarse hasta el 31 de diciembre de 2025.
Kicillof llama a votar “compañeros que frenen las barbaridades de Milei”
El gobernador advirtió sobre el plan económico de Milei y llamó a los bonaerenses a elegir legisladores que impidan ajustes y desindustrialización.
Milei prepara su desembarco en Junín entre repudios del PJ local y críticas de Petrecca
El Presidente presentará a los candidatos nacionales y provinciales de LLA en el distrito de la Cuarta Sección, donde lo esperan con reclamos por obras paralizadas.
Unión Liberal en la Tercera: Mansilla apunta a la transparencia, el empleo y la seguridad
El candidato a diputado por la Tercera sección, Alejandro Mansilla, detalló el plan de Unión Liberal que incluye eliminar reelecciones, reducir impuestos y crear una agencia de seguridad.
Crisis en discapacidad: audios de presuntas coimas detonaron la salida de Spagnuolo
Los audios difundidos mencionan coimas millonarias y a funcionarios cercanos a la Casa Rosada. El Gobierno dispuso una intervención “preventiva” del organismo.
La UCR se parte en el Senado y nace Somos Buenos Aires
La interna radical se refleja en la Cámara alta: Maspoli y Cellillo anunciaron su salida de UCR-Cambio Federal y presentaron el bloque Somos Buenos Aires.
Encuesta en Provincia: quién lidera y cómo se reparte el voto
Explosiva encuesta en Provincia: ventaja clara en el conurbano, sorpresa en La Plata y un dato que preocupa al mileísmo. Enterate acá todos los números.
Coimas y laboratorios: los audios que sacuden al Gobierno de Milei
Estalló un nuevo escándalo: audios atribuidos a Diego Spagnuolo revelan una supuesta red de coimas que salpica a Karina Milei y a los Menem.