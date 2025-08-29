Calles destruidas, cloacas desbordadas, basurales a cielo abierto, pérdidas de agua que nunca se reparan, inseguridad en aumento y un sistema de salud colapsado son algunos de los problemas que denuncian los vecinos de Colón. Una situación que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene exponiendo desde hace tiempo. A eso se suma un malestar creciente por los impuestos que se pagan religiosamente sin que se vea "una sola mejora", mientras la gestión del intendente camporista Waldemar Giordano acumula críticas por "abandono y promesas incumplidas".

En diálogo con este medio, la candidata a concejal por Nuevos Aires Colón, Gabriela Gijsberts, fue tajante: “La ciudad está detonada, muy venida abajo”. Y agregó: “La gente se siente usada, engañada, paga sus impuestos y la ciudad está cada vez peor”.

– ¿Qué la motivó a dar el salto y participar en las elecciones del 7 de septiembre como candidata a concejal de Colón?

Realmente la ciudad está detonada, muy venida abajo. Tenemos problemas en todo: calles rotas y cloacas que se desbordan continuamente. Yo, por ejemplo, vivo cerca del basural a cielo abierto y hay días en los que no se puede respirar. Y siempre me quejaba, entonces decidí acercarme a este grupo de personas con las que hoy estoy, para ver si, poniendo cada uno un granito de arena, logramos empezar a arreglar lo que no funciona.

La gente se siente usada, engañada. En campaña iban a la casa de los vecinos a tomar mate y hoy cuando piden una entrevista ni siquiera se la conceden. La gente está cansada porque, además, paga sus impuestos religiosamente, aun con la situación económica difícil que vivimos todos, y sin embargo la ciudad está cada vez peor. No se ve ni una mejora.

Basuras y ramas en el camino a la localidad de Sarasa.

– En este contexto, ¿cuáles son las principales propuestas de Nuevos Aires para cambiar la realidad de Colón?

El tema principal es la seguridad, Colón era un pueblo tranquilo y hoy vivimos hechos de mucha inseguridad. También está el problema del basural a cielo abierto, que necesitamos resolver, y en general toda la infraestructura de la ciudad, que está muy deteriorada.

El gobierno local tiene un grado de autoritarismo muy marcado: son sus ideas y nada más. Mucha gente creyó que iba a ser diferente, y por eso hoy sienten descontento. Prometieron una cosa y la realidad fue otra.

– Por último, Gabriela, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los vecinos de la ciudad de cara a las próximas elecciones?

Que confíen en que no toda la gente es mala. A veces se piensa que quien se mete en política lo hace con malas intenciones, y no es así. Yo me considero una persona de trabajo y honesta, y creo que todavía hay muchos como yo. Habría que darle una oportunidad a quienes quieren aportar algo diferente. Todavía se pueden hacer muchas cosas.