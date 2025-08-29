Entrevista GLP. "Baches, falta de iluminación y ramas, el pueblo está abandonado": fuerte reclamo vecinal a Castro en Monte
Con veredas cubiertas de basura y pastizales, playones deportivos abandonados, calles oscuras y un sistema de salud que -pese al esfuerzo del personal- no garantiza atención las 24 horas, los vecinos de San Miguel del Monte acusan a José Castro de encabezar una gestión desactualizada y distante. La falta de respuestas del municipio frente a problemas cotidianos alimenta la percepción de un pueblo en retroceso y un gobierno que llega tarde a cada reclamo.