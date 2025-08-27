La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires diseñó un instructivo detallado para capacitar a los delegados electorales que actuarán el 7 de septiembre, día en que se elegirán legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. La figura del delegado funciona como el nexo operativo en cada establecimiento de votación: coordina, asiste y reporta para garantizar que la jornada transcurra con normalidad y que el electorado pueda manifestar su voluntad libremente.

La figura y su papel clave

La Resolución Técnica N° 147/22 creó formalmente la figura del Delegado Electoral. Su rol abarca la vinculación con autoridades de mesa, fiscales partidarios, el Comando Electoral Provincial, el Correo Oficial, observadores y electores. Entre sus responsabilidades está asistir en la constitución de mesas, custodiar boletas de contingencia y facilitar la operativa del cuarto oscuro accesible (COA).

Los delegados deben inscribirse y acreditarse conforme a lo dispuesto por la Junta Electoral, informando datos de contacto y, si corresponde, los del establecimiento. Es obligatorio recibir la capacitación dictada por la Junta, tanto sobre sus tareas específicas como la orientada a autoridades de mesa. El sábado previo, deberán acudir al local para recibir material, coordinar con el Comando Electoral y verificar la distribución e iluminación de los cuartos oscuros, además de identificar el COA y preparar cuartos oscuros móviles (COM) si fueran necesarios.

El día del comicio: funciones puntuales

A las 7 horas comienza la jornada para el delegado: asistir en la constitución de las mesas, colaborar con la identificación y acondicionamiento del COA, y confluir con el personal del Correo Oficial para la recepción del material. Durante la elección, el delegado informa incidencias mediante el aplicativo web de la Junta y coordina con el Comando Electoral cuando se requiera intervención por seguridad o logística. También tiene a su cargo la remisión periódica de reportes sobre apertura, cierre, porcentaje de votantes e incidentes.

El instructivo prevé mecanismos para garantizar el voto de personas con discapacidad: el COA permite que electores con limitaciones emitan su sufragio sin obstáculos, y el delegado colabora para acondicionar el espacio y trasladar las boletas necesarias. En casos de identidad dudosa, la autoridad de mesa puede solicitar el uso de sobres de voto impugnado; el delegado facilita la almohadilla dactilar y el procedimiento requerido.

Recursos y límites de actuación

El bolsín del delegado incluye credencial, pechera, instructivos, actas, una almohadilla dactilar, carteles del COA y material para contingencias. El instructivo establece que el delegado recibirá un viático por su función efectiva y un adicional por el envío de reportes; el monto será de $120.000. Los pagos se harán mediante el Banco Provincia, por Cuenta DNI o por ventanilla, y estarán disponibles hasta el 31 de diciembre.

Además del delegado, participan autoridades de mesa, fiscales partidarios, el Comando Electoral Provincial, personal del Correo y observadores inscriptos. El delegado debe actuar con respeto a las competencias de cada actor y sin interferir en las decisiones de la mesa. Los observadores, por su parte, no pueden realizar proselitismo ni obstaculizar el acto.