Pronóstico del tiempo en PBA: así estará el clima este domingo de elecciones

Este domingo 7 de septiembre los bonaerenses irán a las urnas para elegir representantes legislativos en toda la provincia de Buenos Aires. Y el clima jugará un rol clave: no se esperan lluvias en ningún punto del territorio, según los reportes oficiales, lo que podría ayudar a reducir el ausentismo electoral.

Tras una semana marcada por lluvias a comienzos de la jornada y la llegada de un frente frío desde la Patagonia, el domingo arranca con temperaturas muy bajas. La apertura de los comicios está prevista para las 8:00, momento en el que los votantes deberán salir abrigados. Con el correr de las horas, el ambiente será más templado, con máximas que oscilarán entre 13° C y 17° C, dependiendo de la región.

Pronóstico general

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored anticiparon que este domingo electoral será soleado en gran parte de la provincia, aunque con nubosidad parcial hacia la tarde y presencia de vientos moderados a fuertes, sobre todo en el centro y sur bonaerense.

Clima en los principales distritos

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Jornada soleada y fría al inicio (9°C a las 8:00), con máxima de 14°C y cielo parcialmente nuboso al cierre.

Mar del Plata (Costa Atlántica): Mañana gélida (5°C) y tarde con 13°C. Habrá ráfagas del noreste de hasta 37 km/h.

San Nicolás (Norte): Sol desde temprano con 6°C en la apertura. Máxima de 16°C y nubes hacia la tarde.

Olavarría (Centro): Amanecer muy frío (3°C) y soleado. Tarde con 14°C y ráfagas de hasta 34 km/h.

Carlos Tejedor (Noroeste): Arranque frío (5°C) con nubes y claros. Máxima de 16°C, ventoso.

Bahía Blanca (Sur): Comienzo fresco (8°C). La tarde alcanzará 17°C, con ráfagas del norte de hasta 41 km/h.

Puan (Sudoeste): Inicio con 4°C y máxima de 15°C. Vientos intensos, con ráfagas de hasta 45 km/h.

En La Plata, capital provincial, la mínima será de -1°C y la máxima de 13°C. El mismo panorama se espera en varias zonas del norte, centro y costa bonaerense.

Quilmes, Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora: Algo nublados, mínimas de 5°C y máximas de 15°C.

Tandil: Parcialmente nublado, mínima de -1°C y máxima de 13°C.

Junín: Parcialmente nublado, mínima de 2°C y máxima de 15°C.

La ausencia total de lluvias aparece como el dato más relevante para la jornada. La elección, entonces, se desarrollará en un escenario frío al inicio, pero con condiciones mayormente favorables durante el día.