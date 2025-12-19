La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifestó su preocupación por el incremento del ingreso irregular de mercaderías al país y advirtió sobre las múltiples consecuencias negativas que esta práctica genera en la economía, el empleo y la recaudación fiscal. Desde la entidad señalaron que la proliferación de productos que no cumplen con los requisitos legales erosiona la confianza en el sistema y limita el desarrollo del sector productivo.

En ese sentido, la CAC remarcó la necesidad de reforzar los controles en las fronteras y de mejorar la coordinación entre los distintos organismos públicos, con el objetivo de enfrentar el avance de la mercadería ilegal. Según la Cámara, este fenómeno afecta tanto al sector formal como a los consumidores, generando distorsiones en el mercado y debilitando la competencia leal.

Impacto en el sector empresarial y en el Estado

De acuerdo con la CAC, el empresariado argentino sufre un impacto directo como consecuencia del ingreso de productos que eluden los controles y las normativas vigentes. La entidad sostuvo que esta actividad ilícita perjudica “no solamente en la comercialización, sino también en la producción y el empleo local”.

Asimismo, desde la Cámara advirtieron que el Estado Nacional también se ve afectado, debido “a la pérdida de recaudación en concepto de derechos de importación, impuestos internos e IVA”, entre otros tributos. Esta merma en los ingresos fiscales limita la capacidad de financiamiento de políticas públicas y genera un escenario de desigualdad frente a quienes cumplen con sus obligaciones.

Productos más afectados y riesgos para los consumidores

Entre los productos que ingresan de manera ilegal al país, la CAC identificó a los celulares, aires acondicionados, televisores y notebooks como algunos de los más perjudicados por esta práctica. Según detallaron, estos artículos no cuentan con las certificaciones eléctricas ni con las homologaciones exigidas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), lo que representa un riesgo concreto para los consumidores.

Además, la entidad remarcó que estos productos carecen de garantía oficial y de soporte técnico, lo que vulnera los derechos de los usuarios y contraviene las normativas de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial. En este contexto, la comercialización de mercadería ilegal expone a los compradores a bienes sin controles de calidad ni respaldo legal.

Venta ilegal y competencia desleal

La CAC advirtió que la venta de estos productos se desarrolla tanto en el mercado físico como en el entorno digital. Esta situación permite que los vendedores ilegales obtengan ingresos extraordinarios sin tributar impuestos, profundizando las asimetrías con los comercios que operan dentro del marco formal.

En muchos casos, estos actores se valen de la publicidad de marcas internacionales para potenciar sus ventas, lo que agrava la competencia desleal y dificulta aún más la actividad de los comercios que cumplen con las normativas vigentes. Para la Cámara, este escenario consolida un circuito informal que perjudica al conjunto del sistema comercial.

Normativas vigentes y necesidad de controles

En relación con el marco legal, la CAC subrayó que el ingreso y la venta de mercadería ilegal infringen regulaciones clave, exponiendo a los consumidores a productos sin garantías y sin controles de calidad. Frente a este panorama, la entidad consideró imprescindible una respuesta firme por parte de los organismos de control y la aplicación efectiva de las leyes vigentes.

Como parte de sus propuestas, la Cámara solicitó profundizar las medidas de control y detección en los pasos fronterizos, con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables del ingreso irregular de mercaderías. Además, enfatizó la importancia de fortalecer la coordinación entre los distintos organismos públicos para mejorar la eficacia de las inspecciones y asegurar el cumplimiento del marco legal en todo el territorio nacional.

Una problemática que también preocupa a la industria

La advertencia de la CAC se suma a los planteos realizados previamente por el sector industrial. La Unión Industrial Argentina (UIA) alertó sobre el avance del contrabando y del ingreso de productos que eluden los controles aduaneros, señalando su impacto negativo en la actividad fabril y en el empleo.

Desde la entidad industrial indicaron que la entrada de mercadería ilegal genera una competencia desleal para las empresas que producen y comercializan dentro del circuito formal, al tiempo que debilita la producción nacional y afecta las cadenas de valor. También remarcaron que esta situación erosiona la recaudación fiscal y pone en riesgo la sostenibilidad de distintas ramas industriales.

En ese contexto, los industriales destacaron la necesidad de reforzar los controles en fronteras y pasos críticos, así como de profundizar el trabajo conjunto con los organismos del Estado para combatir el contrabando y la informalidad. Este planteo coincide con el reclamo de la CAC y refuerza la idea de que el ingreso irregular de mercaderías se consolidó como una problemática transversal que afecta tanto al comercio como a la industria.