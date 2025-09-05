Voto accesible para garantizar el derecho a sufragar
La provincia de Buenos Aires implementa medidas de asistencia y cuartos accesibles para que todas las personas puedan ejercer su derecho al voto sin barreras ni dificultades.
La Junta Electoral bonaerense garantiza que nadie pierda su voto este domingo. Enterate cómo funcionará el innovador protocolo dispuesto por resolución.Política05 de septiembre de 2025Pamela Orellana
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires confirmó un procedimiento clave para garantizar el derecho al voto en las elecciones legislativas del próximo domingo 7 de septiembre. Según la normativa, los ciudadanos que se encuentren en la fila a la hora de cierre oficial, las 18, podrán emitir su voto, aunque el horario haya finalizado.
La medida surge de la resolución técnica Nº 163, que regula las funciones de los delegados electorales y la coordinación con las fuerzas de seguridad en los establecimientos de votación. Según lo dispuesto:
“La Junta Electoral coordinará con las fuerzas de seguridad a cargo de la custodia del establecimiento la correcta individualización de los electores que a esa hora estuvieran aguardando su turno”, indica la resolución.
La disposición se fundamenta en las atribuciones que la Constitución provincial y la ley 5.109 otorgan a la Junta Electoral para organizar el proceso electoral, complementadas por la normativa del Código Nacional Electoral, que contempla el derecho de quienes estén en fila al cierre de mesas.
El organismo aclaró que la entrega de números de orden no constituye un cambio de horario, sino un mecanismo excepcional para garantizar la participación de todos los electores presentes en el establecimiento a la hora del cierre.
La Junta Electoral instruyó a todos los delegados y fuerzas de seguridad sobre la implementación del procedimiento y dispuso que la resolución se registre formalmente, se notifique a los involucrados y se publique en el sitio web oficial del organismo para conocimiento público.
Con esta medida, la provincia de Buenos Aires refuerza el principio de acceso efectivo al voto, asegurando que nadie pierda su derecho por llegar justo antes del cierre de mesas y promoviendo la participación desde las 8 am.
Este domingo los bonaerenses elegirán cargos provinciales y municipales, incluyendo:
Las elecciones se realizarán con boleta partidaria tradicional, y podrán participar todos los ciudadanos mayores de 16 años. El voto es obligatorio para quienes tengan entre 18 y 70 años.
Ingresando al sitio web oficial de las Elecciones Bonaerenses a través de este enlace se puede consultar:
Con este operativo, la Junta Electoral busca garantizar que cada voto sea contado, reforzando la transparencia y el acceso al sufragio en la provincia más grande del país.
