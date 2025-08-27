La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón definitivo para las elecciones del 7 de septiembre de 2025, importantes tanto por el desdoblamiento del calendario electoral como por la suspensión de las PASO.

Cómo consultar el padrón electoral

Explicación paso a paso: ingresá al sitio de la Junta Electoral bonaerense con:

Número de DNI

Género según DNI

Código de verificación

El sistema devuelve: escuela, dirección, número de mesa y orden de votación.

Por qué cambiaron los lugares de votación

La Justicia federal, alentada por un “sinceramiento” del padrón, modificó los circuitos y locales de votación tras revisar 19.000 establecimientos. Se descartaron escuelas cerradas, jardines inadecuados y se depuró información de electores fallecidos o con domicilios inconsistentes.

Polémica y medidas judiciales

Hubo críticas por estos cambios: el gobernador Kicillof alegó que fueron intempestivos y difíciles de notificar. La Cámara Nacional Electoral ordenó revertir las modificaciones en La Matanza, debido a su impacto en el electorado. El juez Ramos Padilla respondió que no tiene competencia para reubicaciones manuales en ese distrito y propuso un plan alternativo.

Capacitación de autoridades de mesa

El gobierno bonaerense oficializó convenios publicados el 22 de agosto para que 18 universidades capaciten a las autoridades de mesa en estas elecciones provinciales y nacionales (7/9 y 26/10).

Ampliación de centros de votación

Se incorporaron 500 nuevos establecimientos, principalmente escuelas (más del 70 %) y no jardines, para mejorar accesibilidad y cobertura tras el relevamiento.

Cargos en juego y sistema de votación

En estas elecciones bonaerenses se renuevan:

46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes

23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes

concejales y consejeros escolares en 135 distritos

Se emplea la boleta partidaria tradicional (“lista sábana”).

Quiénes pueden votar y quiénes están exentos

Pueden votar: argentinos (nativos, por opción o naturalizados) y extranjeros residentes mayores de 16 años, si figuran en el padrón. Están exentos (voto optativo o dispensado): mayores de 70 años, jueces y auxiliares judiciales, personas a más de 500 km, enfermos, trabajadores esenciales con aviso previo, designados autoridades de mesa que no puedan presentarse.

La falta de votación sin justificar puede acarrear multas de entre $1.000 y $2.000, trabajo comunitario de hasta tres días y sanciones adicionales si sos autoridad de mesa.