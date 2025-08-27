Dónde voto en Provincia de Buenos Aires: Consultá el Padrón
Consultá tu mesa y escuela para votar el 7 de septiembre: rápido, gratis y obligatorio. Entrá y asegurate de participar sin sorpresas. No te quedes afuera.Política27 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
La Cámara Nacional Electoral habilitó el padrón definitivo para las elecciones del 7 de septiembre de 2025, importantes tanto por el desdoblamiento del calendario electoral como por la suspensión de las PASO.
Cómo consultar el padrón electoral
Explicación paso a paso: ingresá al sitio de la Junta Electoral bonaerense con:
- Número de DNI
- Género según DNI
- Código de verificación
El sistema devuelve: escuela, dirección, número de mesa y orden de votación.
Por qué cambiaron los lugares de votación
La Justicia federal, alentada por un “sinceramiento” del padrón, modificó los circuitos y locales de votación tras revisar 19.000 establecimientos. Se descartaron escuelas cerradas, jardines inadecuados y se depuró información de electores fallecidos o con domicilios inconsistentes.
Polémica y medidas judiciales
Hubo críticas por estos cambios: el gobernador Kicillof alegó que fueron intempestivos y difíciles de notificar. La Cámara Nacional Electoral ordenó revertir las modificaciones en La Matanza, debido a su impacto en el electorado. El juez Ramos Padilla respondió que no tiene competencia para reubicaciones manuales en ese distrito y propuso un plan alternativo.
Capacitación de autoridades de mesa
El gobierno bonaerense oficializó convenios publicados el 22 de agosto para que 18 universidades capaciten a las autoridades de mesa en estas elecciones provinciales y nacionales (7/9 y 26/10).
Ampliación de centros de votación
Se incorporaron 500 nuevos establecimientos, principalmente escuelas (más del 70 %) y no jardines, para mejorar accesibilidad y cobertura tras el relevamiento.
Cargos en juego y sistema de votación
En estas elecciones bonaerenses se renuevan:
- 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes
- 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes
- concejales y consejeros escolares en 135 distritos
Se emplea la boleta partidaria tradicional (“lista sábana”).
Quiénes pueden votar y quiénes están exentos
Pueden votar: argentinos (nativos, por opción o naturalizados) y extranjeros residentes mayores de 16 años, si figuran en el padrón. Están exentos (voto optativo o dispensado): mayores de 70 años, jueces y auxiliares judiciales, personas a más de 500 km, enfermos, trabajadores esenciales con aviso previo, designados autoridades de mesa que no puedan presentarse.
La falta de votación sin justificar puede acarrear multas de entre $1.000 y $2.000, trabajo comunitario de hasta tres días y sanciones adicionales si sos autoridad de mesa.
