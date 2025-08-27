Elecciones 2025: los nuevos montos para autoridades y delegados

A dos meses de los comicios legislativos del 26 de octubre, la Vicejefatura de Gabinete del Interior publicó los montos que percibirán los ciudadanos que trabajen como autoridades de mesa, delegados judiciales y delegados tecnológicos.

La medida fue oficializada este miércoles a través de la Resolución 347/2025, firmada por Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, y publicada en el Boletín Oficial.

Cuánto se cobrará por ser autoridad de mesa

Según lo establecido, las autoridades de mesa recibirán $40.000 en concepto de viáticos. Sin embargo, ese monto podrá duplicarse si la persona realiza las capacitaciones previas organizadas por la Justicia Nacional Electoral, que otorgan un adicional de $40.000.

“Resulta conveniente estimular la participación en actividades de capacitación (…) a los efectos de propender a la mejora del desenvolvimiento de los comicios”, argumenta la resolución oficial.

Delegados electorales: entre $80.000 y $120.000

Quienes sean designados como delegados en los locales de votación percibirán $80.000. Por su parte, los delegados judiciales, encargados de remitir reportes de eventos e incidencias a la Cámara Nacional Electoral, recibirán un adicional de $40.000, siempre y cuando cumplan con la entrega de los informes correspondientes.

La propia Cámara sugirió que solo se pague ese monto a los que efectivamente cumplan con la tarea, recomendando que un 30% del total se otorgue tras la verificación del cumplimiento.

Los mejor pagos: los delegados tecnológicos

El viático más alto será para quienes cumplan tareas de verificación biométrica de identidad, rol clave para el control tecnológico durante la jornada. En este caso, el pago alcanzará los $120.000, incluyendo compensación por capacitación y tareas especiales.

Cómo se cobrará el viático y hasta cuándo

El pago de los viáticos se realizará una vez finalizada la elección y podrá cobrarse a través de distintas modalidades:

Aplicación del Correo Argentino

Transferencia bancaria

Billetera virtual

Cobro presencial en una sede del Correo

Los beneficiarios tendrán hasta 12 meses para cobrar el monto correspondiente. Vencido ese plazo, el derecho a percibirlo prescribe.

Comparación con elecciones anteriores

En las presidenciales de 2023, las autoridades de mesa cobraron apenas $7.000, con un adicional de $3.000 si realizaban capacitaciones, cifra que recién ascendió a $10.000 en el balotaje.

Los nuevos valores marcan un incremento significativo con relación a los comicios anteriores, en línea con la inflación acumulada y el aumento del salario mínimo.

Cuánto se cobra en las elecciones nacionales 2025

Autoridades de mesa: $40.000

Participantes en capacitaciones: + $40.000

Delegados en locales de votación: $80.000

Delegados judiciales (con reportes): $40.000

Delegados tecnológicos (biometría): $120.000

En la Provincia: montos similares

El esquema también se replica en la Provincia de Buenos Aires, donde las autoridades de mesa y delegados recibirán exactamente los mismos montos, según confirmó el Ejecutivo bonaerense tiempo atrás.

¿Quién coordina el operativo?

La implementación y control de todo el proceso está a cargo de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, que coordina con la Justicia Nacional Electoral y Correo Argentino, encargado de gestionar los pagos.