Después de las elecciones provinciales del 7 de septiembre y de las nacionales del 26 de octubre, las escuelas bonaerenses utilizadas como centros de votación abrirán sus puertas normalmente al día siguiente. Así lo confirmó la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE), que dispuso un operativo especial para garantizar el dictado de clases sin interrupciones.

Según la Resolución 3915/2025, al cierre de cada jornada electoral —una vez finalizado el escrutinio, entre las 18:00 y las 24:00— se realizará una limpieza integral de los edificios escolares.

Las tareas estarán a cargo del personal auxiliar de educación e incluirán la limpieza y desinfección de aulas, sanitarios, mobiliario y espacios comunes. De acuerdo a cálculos técnicos, el trabajo requiere unas seis horas por cada cuatro mesas electorales.



El suplemento para auxiliares escolares

Para garantizar la participación de los auxiliares en estas tareas, la Provincia estableció un suplemento no remunerativo de $46.900 por jornada electoral. La medida alcanzará a 4.920 escuelas bonaerenses y demandará una inversión de $862 millones, con impacto directo en 1,87 millones de estudiantes.

El pago se hará junto con los haberes de septiembre (para las elecciones provinciales) y de noviembre (para las nacionales).

Cada equipo de conducción escolar deberá consultar previamente a sus auxiliares si desean participar del operativo. La resolución fija un orden de prioridad:

-Quienes voten en el mismo establecimiento.

-Personal titular.

-Temporarios mensualizados.

-Trabajadores bajo el artículo 13 de la Resolución 293/18.

-Suplentes, en orden de antigüedad.

Si no se cubren todos los cargos, los Consejos Escolares podrán convocar a personal de escuelas cercanas o realizar un Acto Público para completar la nómina.

La DGCyE también instruyó a las autoridades de cada escuela a notificar con anticipación a las familias que el lunes posterior a las elecciones habrá clases con normalidad. El objetivo es reducir el ausentismo que suele registrarse en los establecimientos que funcionaron como centros de votación.

“Es importante que el personal designado arribe al establecimiento unos minutos antes de las 18:00, para poder ingresar sin inconvenientes”, señala la resolución.