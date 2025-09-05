Elecciones bonaerenses: qué se vota el 7 de septiembre

Con el padrón habilitado y el último DNI como requisito, los bonaerenses se preparan para una nueva jornada electoral. Conocé los detalles en la siguiente nota.

Política05 de septiembre de 2025Mariana PortillaMariana Portilla
Urna - votos - elecciones
¿Qué se vota el 7 de septiembre en la provincia?

Este domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. A diferencia de los comicios nacionales, en estos se elegirán cargos provinciales y municipales. En esta oportunidad, se votará con la tradicional boleta partidaria, que estará disponible en cada cuarto oscuro según el distrito.

Para participar es necesario ser mayor de 16 años al momento de la elección, figurar en el padrón electoral y presentarse con el último DNI emitido. La participación es obligatoria para quienes tengan entre 18 y 70 años de edad.

Fiscales eleccionesLa Junta Electoral habilita fiscales de otras provincias

urnas_1

Qué cargos se eligen en la Legislatura bonaerense

Las y los bonaerenses deberán elegir a sus representantes en el Poder Legislativo provincial. En total, están en juego: 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.

Aportes de campaña cuánto dinero recibirá cada fuerza política para las legislativasFijaron los aportes de campaña: cuánto recibirán los partidos para octubre




Además, cada distrito votará a sus propios representantes locales: concejales y consejeros escolares. La cantidad de bancas a renovar varía según el municipio.

En la página oficial Elecciones Bonaerenses, cada ciudadano puede verificar en qué mesa vota, en qué escuela le corresponde sufragar y qué cargos se eligen en su sección electoral.

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado