Elecciones bonaerenses: qué se vota el 7 de septiembre

¿Qué boleta se utilizará en las elecciones?
La cuenta regresiva hacia los comicios bonaerenses ya comenzó y las miradas se centran en el modo de votación para este domingo 7 de septiembre.
Con el padrón habilitado y el último DNI como requisito, los bonaerenses se preparan para una nueva jornada electoral. Conocé los detalles en la siguiente nota.Política05 de septiembre de 2025Mariana Portilla
Este domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. A diferencia de los comicios nacionales, en estos se elegirán cargos provinciales y municipales. En esta oportunidad, se votará con la tradicional boleta partidaria, que estará disponible en cada cuarto oscuro según el distrito.
Para participar es necesario ser mayor de 16 años al momento de la elección, figurar en el padrón electoral y presentarse con el último DNI emitido. La participación es obligatoria para quienes tengan entre 18 y 70 años de edad.
Las y los bonaerenses deberán elegir a sus representantes en el Poder Legislativo provincial. En total, están en juego: 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.
Además, cada distrito votará a sus propios representantes locales: concejales y consejeros escolares. La cantidad de bancas a renovar varía según el municipio.
En la página oficial Elecciones Bonaerenses, cada ciudadano puede verificar en qué mesa vota, en qué escuela le corresponde sufragar y qué cargos se eligen en su sección electoral.
La cuenta regresiva hacia los comicios bonaerenses ya comenzó y las miradas se centran en el modo de votación para este domingo 7 de septiembre.
Conocé con qué documentos pueden presentarse a votar argentinos y migrantes residentes en las elecciones legislativas de este domingo en la provincia de Buenos Aires.
Cierre de campaña en PBA: El gobernador, Cristina y Massa unieron fuerzas para enfrentar a Milei y pidieron un voto masivo por Fuerza Patria.
¡Confirmado! En Buenos Aires podrán fiscalizar personas que no voten en la provincia. La Junta busca transparencia total en las legislativas del domingo.
Una nueva encuesta genera revuelo en el cierre de campaña: la pelea en la Provincia se define por detalles. Mirá qué fuerza toma ventaja y todos los números.
La última encuesta en Provincia de Buenos Aires muestra un datos que se cada vez toma más fuerza entre las preferencias. Descubrí los datos más impactantes.
Con un peronismo fuerte en el conurbano, la Provincia vota este domingo con un escenario en donde más de la mitad de los electores aún no definió su voto.