Elecciones bonaerenses: qué se vota el 7 de septiembre

¿Qué se vota el 7 de septiembre en la provincia?

Este domingo 7 de septiembre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. A diferencia de los comicios nacionales, en estos se elegirán cargos provinciales y municipales. En esta oportunidad, se votará con la tradicional boleta partidaria, que estará disponible en cada cuarto oscuro según el distrito.

Para participar es necesario ser mayor de 16 años al momento de la elección, figurar en el padrón electoral y presentarse con el último DNI emitido. La participación es obligatoria para quienes tengan entre 18 y 70 años de edad.

Qué cargos se eligen en la Legislatura bonaerense

Las y los bonaerenses deberán elegir a sus representantes en el Poder Legislativo provincial. En total, están en juego: 23 senadores provinciales titulares y 15 suplentes; 46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes.







Además, cada distrito votará a sus propios representantes locales: concejales y consejeros escolares. La cantidad de bancas a renovar varía según el municipio.

En la página oficial Elecciones Bonaerenses, cada ciudadano puede verificar en qué mesa vota, en qué escuela le corresponde sufragar y qué cargos se eligen en su sección electoral.