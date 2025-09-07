Con la mira puesta en un escrutinio transparente y una logística inédita, la provincia de Buenos Aires se prepara para vivir este domingo unas elecciones legislativas atravesadas por la tensión política y la desconfianza. El operativo electoral será el más grande de su historia, con más de 34 mil policías desplegados, 82 mil autoridades de mesa, y el control del escrutinio provisorio a cargo del Ejecutivo provincial.

Qué cambia esta vez: Provincia toma el control total

A diferencia de las elecciones nacionales, donde la logística queda en manos de la justicia federal, fuerzas federales y hasta el Ejército, en esta ocasión toda la organización recae en la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires y en el gobierno local, encabezado por Axel Kicillof. Esto generó fuertes cuestionamientos por parte de La Libertad Avanza, cuyos candidatos deslizaron la posibilidad de fraude.

Sin embargo, desde el equipo organizador descartan esa posibilidad. “Estamos mucho mejor que el año pasado”, deslizó una fuente oficial que recordó los primeros ensayos logísticos: “No estábamos preparados para hacerlo solos”.

Seguridad: despliegue récord con la Bonaerense al frente

El operativo contará con 34.788 efectivos de seguridad, de los cuales 28.778 pertenecen a la Policía Bonaerense, y el resto —alrededor de 6000— a fuerzas federales como Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal.

La distribución es la siguiente:

Prefectura Naval Argentina: 1853 efectivos

Gendarmería Nacional: 2065 efectivos

Policía Federal: 1453 efectivos

Supervisión y logística: 629 integrantes

Además, se dispusieron 138 jefaturas policiales, en lugar de las 135 habituales. La Matanza y General Pueyrredón tendrán refuerzos especiales por su magnitud y antecedentes de conflictividad.

El conteo bajo lupa: Indra a cargo del escrutinio provisorio

El escrutinio provisorio estará en manos de la empresa Indra, contratada por el Ejecutivo bonaerense, la misma que trabaja en elecciones nacionales. Los datos no se podrán difundir antes de las 21, ni se permitirán bocas de urna.

Según lo dispuesto por la Junta Electoral provincial, los resultados comenzarán a publicarse una vez alcanzado el 30% de carga en cada sección electoral, garantizando así un recuento equilibrado y homogéneo de todo el territorio.

La Junta Electoral: quiénes son los que tienen la última palabra

La Junta Electoral de la Provincia será la autoridad máxima durante todo el proceso. Está integrada por:

Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense

Ana María Bourimborde, jueza de Cámara Civil y Comercial de La Plata

Eduardo Delbés, juez penal de La Plata

Gustavo De Santis, juez en lo Contencioso Administrativo

Federico Thea, presidente del Tribunal de Cuentas provincial

Ante cualquier denuncia de fraude, serán ellos quienes tomen decisiones y diriman conflictos.

Autoridades de mesa y logística: el músculo del comicio

Para esta elección, se designaron 82.378 autoridades de mesa, divididas entre titulares y suplentes. En total, los votantes bonaerenses acudirán a 6424 establecimientos donde habrá 7021 delegados de la Junta Electoral como primer punto de consulta en cada colegio.

Se tomaron medidas especiales para evitar cualquier tipo de intervención por parte de los intendentes en las escuelas durante el recuento. La Junta advirtió a jueces de paz, presidentes de mesa y delegados que deben informar cualquier incidente o presión.

¿Qué pasa con las urnas y los telegramas?

El proceso de traslado de urnas estará sincronizado con dos tipos de telegramas:

El que se transmite desde cada escuela con los resultados.

El que se envía físicamente a la Junta Electoral con el bolsín oficial.

Una copia de estos telegramas es destinada al Ejecutivo para la carga del escrutinio provisorio. A partir de la medianoche del domingo, las urnas comenzarán a llegar a los galpones ubicados en Diagonal 70 y calle 10, en La Plata, dentro del polo electoral.

El escrutinio definitivo comenzará el 13 de septiembre en el Pasaje Dardo Rocha, en la capital bonaerense.