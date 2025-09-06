Alcaraz vs Sinner: la final del US Open que ya es un clásico

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán en la final del US Open 2025, confirmando lo que ya es una de las rivalidades más apasionantes del tenis actual. En un año donde se adueñaron de las finales más importantes, el español y el italiano vuelven a poner al mundo del deporte en vilo en el Arthur Ashe Stadium.

El cara a cara entre Alcaraz y Sinner se convirtió en la narrativa central del circuito ATP. Desde aquel primer cruce oficial en París 2021, el historial fue creciendo hasta sumar 14 enfrentamientos oficiales, más exhibiciones y choques fuera del circuito.

Hoy, el balance favorece a Alcaraz con nueve victorias frente a cinco de Sinner. El español domina en superficie dura y en tierra, mientras que el italiano se queda con los triunfos sobre césped, especialmente en Wimbledon.

Jannik Sinner, número 1 del tenis mundial.

El dato que confirma la magnitud de esta rivalidad es que en 2025 siempre se cruzaron en finales. Desde el Masters 1000 de Roma, pasando por Roland Garros y Wimbledon, hasta Cincinnati, ambos se han encontrado invariablemente con un título en juego.

En Roland Garros, Alcaraz protagonizó una de las mayores remontadas de la historia para levantar el trofeo tras salvar tres match points. Sinner respondió en Wimbledon y cortó la racha de cinco derrotas seguidas ante el español.



Camino a la final del US Open



En semifinales, Jannik Sinner superó al canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4, mostrando su jerarquía en los momentos clave. El italiano va por la defensa del título en Nueva York, donde ya acumula seis finales de Grand Slam y cinco consagraciones. Alcaraz, por su parte, venció a Novak Djokovic en sets corridos por 6-4, 7-6 y 6-2.

Con apenas 22 y 24 años, respectivamente, Alcaraz y Sinner están escribiendo un nuevo capítulo dorado en la historia del tenis. La seguidilla de finales consecutivas en 2025 recuerda a los grandes clásicos del pasado: Federer vs Nadal, Djokovic vs Murray, o Sampras vs Agassi.

El duelo en el Arthur Ashe Stadium no solo define un título: es la confirmación de una era que ya tiene dueños y promete extenderse durante la próxima década.