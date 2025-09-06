La comisión investigadora del caso $LIBRA en la Cámara de Diputados reanudó su trabajo y dio pasos concretos: definió presidencia y reglamento, citó a las primeras cuatro personas para declarar y envió un requerimiento formal al presidente Javier Milei con un plazo perentorio de cinco (5) días hábiles para responder, según el material al que tuvo acceso este medio.

La citación y la resistencia de la Oficina Anticorrupción

El presidente de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro, anunció en sus redes sociales la convocatoria: “Convoqué a la comisión para el próximo martes a las 16:00 horas. Se citaron a las primeras cuatro personas para brindar declaración testimonial, entre ellas el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, quién se negó a recibirla y el oficial notificador debió fijar copia en la puerta”, tuiteó Ferraro.

Entre los primeros citados figuran, además de Alejandro Melik, el ex subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA Luis Villanueva, la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación por la causa $LIBRA y actual jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia María Florencia Zicavo, y el jurista José Mazzoni. Villanueva y Mazzoni fueron convocados como especialistas; Zicavo y Melik, como funcionarios.

Pedido exhaustivo al Presidente

La comisión remitió a Milei un cuestionario extenso que abarca nueve grandes ejes. Entre ellos se solicita el origen del contrato del token $LIBRA; por qué no se interpuso una denuncia penal contra los promotores del proyecto; las condiciones técnicas del criptoactivo; la posesión de billeteras virtuales y el detalle de sus movimientos desde el 10 de diciembre de 2023; y si se firmó alguna carta de intención con CUBE, Kelsier Ventures o KIP Protocol.

Se piden además fechas y asistentes de reuniones con actores vinculados a $LIBRA —incluyendo encuentros en la Casa Rosada y en el Tech Forum— y datos precisos de la reunión del 30 de enero de 2025 en el Despacho Presidencial con Hayden Mark Davis y Mauricio Novelli, con pedido de nómina, temario y registro fotográfico. También se reclama explicaciones sobre declaraciones a medios internacionales, citándose una intervención de Milei ante Bloomberg del 14 de febrero de 2025.

Qué puede pasar y próximos pasos

La comisión estableció el plazo hasta el viernes 12 de septiembre (cinco días hábiles desde la recepción) para que el presidente remita las respuestas por escrito; el material señala además que la comisión aprobó la posibilidad de recurrir a la fuerza pública para garantizar la comparecencia personal de Melik si éste rehúsa presentarse.

El grupo de trabajo ya baraja ampliar la lista de convocados: desde funcionarios del entorno presidencial —como la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el vocero Manuel Adorni— hasta actores externos y técnicos vinculados al caso, como Mauricio Novelli, Sergio Morales y otros nombres consignados en el expediente.

“Karina Milei está obligada por sus deberes de funcionaria pública con absoluto respeto del debido proceso: la Comisión cumple con su deber al requerir su presencia, ni más ni menos. No existe un ‘tratamiento especial’ para nadie”, escribió también Maximiliano Ferraro en respuesta a cuestionamientos sobre las citaciones.