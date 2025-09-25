La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un incremento del 1,88% en los haberes de octubre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. La medida quedó plasmada en las Resoluciones 317 y 318/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

A partir de octubre, el haber mínimo será de $326.298,38, mientras que el máximo ascenderá a $2.195.679,22.

Además, como viene ocurriendo desde hace más de un año, quienes perciban la mínima recibirán un bono de $70.000, lo que llevará el total a $396.298,38.

La Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $149.266,62 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $261.038,70. Con el bono adicional, la PUAM alcanzará $331.038.

Qué pasa con las asignaciones familiares y la AUH

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo llegarán en octubre a $117.252 para la mayoría de los beneficiarios. En la Zona I (Patagonia y el Partido de Patagones en Buenos Aires), el monto se elevará a $152.428.

En el caso de trabajadores registrados, el valor dependerá de los ingresos familiares:

-Hasta $907.793: $58.631 por hijo.

-De $907.793 a $1.331.368: $39.548.

-De $1.331.368 a $1.537.111: $23.920.

-De $1.537.111 a $4.807.226: $12.340.

Para hijos con discapacidad, los montos oscilan entre $190.902 y $85.234, según el nivel de ingresos.

Montos para monotributistas

Los contribuyentes inscriptos en el Monotributo también cobrarán asignaciones por hijo, con valores que dependen de la categoría:

-Categoría A: $58.631.

-Categoría B: $39.548.

-Categoría C: $23.920.

-Categorías D a G: $12.340.

Prestaciones por nacimiento, matrimonio y adopción

Las asignaciones que ANSES paga por única vez también se actualizarán desde octubre:

-Nacimiento: $68.341.

-Adopción: $408.616.

-Matrimonio: $102.330.

-Ayuda escolar anual: $42.039 (valor general).



El organismo previsional aclaró que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $2.403.613, la familia quedará excluida del cobro de las asignaciones, aun cuando la suma total no supere el tope máximo.

La suba también alcanza a los veteranos de guerra, a quienes reciben la prestación por desempleo y a los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).