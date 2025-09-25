ANSES: ¿cuánto cobrarán jubilados y beneficiarios en octubre con el aumento?

El organismo oficializó una suba en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Enterate cómo impactará en cada beneficio y quiénes se verán alcanzados.

ANSES confirmó los nuevos haberes para jubilados y beneficiarios sociales
ANSES confirmó los nuevos haberes para jubilados y beneficiarios sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este jueves un incremento del 1,88% en los haberes de octubre para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares. La medida quedó plasmada en las Resoluciones 317 y 318/2025, publicadas en el Boletín Oficial.

A partir de octubre, el haber mínimo será de $326.298,38, mientras que el máximo ascenderá a $2.195.679,22.
Además, como viene ocurriendo desde hace más de un año, quienes perciban la mínima recibirán un bono de $70.000, lo que llevará el total a $396.298,38.

La Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $149.266,62 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará a $261.038,70. Con el bono adicional, la PUAM alcanzará $331.038.

Qué pasa con las asignaciones familiares y la AUH

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo llegarán en octubre a $117.252 para la mayoría de los beneficiarios. En la Zona I (Patagonia y el Partido de Patagones en Buenos Aires), el monto se elevará a $152.428.

En el caso de trabajadores registrados, el valor dependerá de los ingresos familiares:

-Hasta $907.793: $58.631 por hijo.

-De $907.793 a $1.331.368: $39.548.

-De $1.331.368 a $1.537.111: $23.920.

-De $1.537.111 a $4.807.226: $12.340.

Para hijos con discapacidad, los montos oscilan entre $190.902 y $85.234, según el nivel de ingresos.

ANSES actualizó los montos de la AUH en julio

Montos para monotributistas

Los contribuyentes inscriptos en el Monotributo también cobrarán asignaciones por hijo, con valores que dependen de la categoría:

-Categoría A: $58.631.

-Categoría B: $39.548.

-Categoría C: $23.920.

-Categorías D a G: $12.340.

Prestaciones por nacimiento, matrimonio y adopción

Las asignaciones que ANSES paga por única vez también se actualizarán desde octubre:

-Nacimiento: $68.341.

-Adopción: $408.616.

-Matrimonio: $102.330.

-Ayuda escolar anual: $42.039 (valor general).


El organismo previsional aclaró que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe más de $2.403.613, la familia quedará excluida del cobro de las asignaciones, aun cuando la suma total no supere el tope máximo.

La suba también alcanza a los veteranos de guerra, a quienes reciben la prestación por desempleo y a los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

