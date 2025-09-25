En tiempo récord, el campo liquidó US$ 7.000 millones y vuelven las retenciones

El agro liquidó US$ 7.000 millones en 72 horas y el Gobierno dio de baja las retenciones cero. Una medida fugaz que sacudió al mercado. Todos los detalles.

El Gobierno puso fin a las retenciones cero tras récord de ventas del agro

El alivio duró poco. En apenas tres días hábiles, el campo liquidó US$ 7.000 millones al exterior y agotó el cupo fijado en el Decreto 682/2025, que había llevado a cero las retenciones para granos, subproductos y carnes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó este miércoles a la noche que el beneficio quedó desactivado al cumplirse el límite previsto. “Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de DJVE bajo el beneficio del citado decreto”, señaló el comunicado oficial.

Qué pasó en el mercado

La decisión del Gobierno había sorprendido al sector agroexportador, que reaccionó de inmediato. En cuestión de horas, se presentaron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por miles de millones.

Según datos oficiales, sólo el miércoles se anotaron operaciones por más de US$ 4.200 millones, principalmente de soja y derivados, pero también de maíz, trigo y girasol.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) precisó que entre martes y miércoles se comercializaron 1,8 millones de toneladas de soja, junto con 228 mil de maíz y 264 mil de trigo, aprovechando mejores precios.

El alcance del decreto 682/2025

La norma fijaba retenciones en 0% hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar el tope de US$ 7.000 millones, lo que ocurriera primero. En su anexo incluía productos de los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, además de aceites, harinas, biodiésel y derivados.

Posteriormente, el Decreto 685/2025 extendió el beneficio a las carnes bovina y aviar. Sin embargo, la medida quedó sin efecto apenas iniciada.

Reacción del sector y números finales

El analista Salvador Vitelli escribió en X: “Re mil voladas las DJVE hoy. Entre soja y sus derivados y maíz anotaron más de 9 millones de toneladas”.

Desde la BCR reconocieron que la baja de retenciones a cero trajo alivio a toda la cadena agroindustrial. Pero advirtieron que el cupo fijado resultó insuficiente: al valor FOB vigente, aún quedaban por exportar productos por casi US$ 10.000 millones, monto superior al beneficio autorizado.

