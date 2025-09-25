En tiempo récord, el campo liquidó US$ 7.000 millones y vuelven las retenciones
El agro liquidó US$ 7.000 millones en 72 horas y el Gobierno dio de baja las retenciones cero. Una medida fugaz que sacudió al mercado. Todos los detalles.Economía25 de septiembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El alivio duró poco. En apenas tres días hábiles, el campo liquidó US$ 7.000 millones al exterior y agotó el cupo fijado en el Decreto 682/2025, que había llevado a cero las retenciones para granos, subproductos y carnes.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó este miércoles a la noche que el beneficio quedó desactivado al cumplirse el límite previsto. “Se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de DJVE bajo el beneficio del citado decreto”, señaló el comunicado oficial.
Qué pasó en el mercado
La decisión del Gobierno había sorprendido al sector agroexportador, que reaccionó de inmediato. En cuestión de horas, se presentaron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por miles de millones.
Según datos oficiales, sólo el miércoles se anotaron operaciones por más de US$ 4.200 millones, principalmente de soja y derivados, pero también de maíz, trigo y girasol.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) precisó que entre martes y miércoles se comercializaron 1,8 millones de toneladas de soja, junto con 228 mil de maíz y 264 mil de trigo, aprovechando mejores precios.
El alcance del decreto 682/2025
La norma fijaba retenciones en 0% hasta el 31 de octubre o hasta alcanzar el tope de US$ 7.000 millones, lo que ocurriera primero. En su anexo incluía productos de los complejos soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, además de aceites, harinas, biodiésel y derivados.
Posteriormente, el Decreto 685/2025 extendió el beneficio a las carnes bovina y aviar. Sin embargo, la medida quedó sin efecto apenas iniciada.
Reacción del sector y números finales
El analista Salvador Vitelli escribió en X: “Re mil voladas las DJVE hoy. Entre soja y sus derivados y maíz anotaron más de 9 millones de toneladas”.
Desde la BCR reconocieron que la baja de retenciones a cero trajo alivio a toda la cadena agroindustrial. Pero advirtieron que el cupo fijado resultó insuficiente: al valor FOB vigente, aún quedaban por exportar productos por casi US$ 10.000 millones, monto superior al beneficio autorizado.
La economía cayó 0,1% en julio y suma seis meses en pausa
La economía volvió a caer: industria y pesca golpean el repunte, el crecimiento pierde fuerza. Tercer mes de baja y los datos de agosto anticipan más retroceso.
El salvavidas de Trump a Milei: 20.000 millones de dólares
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, confirmó que negocian un swap con Argentina y adelantó la compra de bonos y un crédito stand-by para estabilizar la economía y atraer inversiones estadounidenses.
Derrumbe del consumo: supermercados, mayoristas y shoppings en caída libre
El consumo en Argentina tocó fondo: supermercados, mayoristas y shoppings en caída libre. La tarjeta de crédito se volvió la salvación. Todos los detalles.
El Banco Mundial acelera su apoyo al gobierno y desembolsa USD 4.000 millones
Oxígeno para Javier Milei. El Banco Mundial adelantará USD 4.000 Millones para minería, turismo, energía y pymes en Argentina. Todos los números.
Entrevista GLP. Morón, un municipio en ruinas: “La interna entre Ghi y Sabbatella afecta gravemente la gestión”
El intendente Lucas Ghi enfrenta críticas por deficiencias en alumbrado público, bacheo, recolección de residuos y limpieza de espacios públicos. Los vecinos también denuncian falta de móviles, policías y cámaras de seguridad, y advierten que la interna con el sabbatellismo “desordena” la gestión y limita su capacidad de respuesta.
Triple crimen en Florencio Varela: el Gobierno bonaerense confirmó la emboscada narco
Triple crimen en el sur del conurbano: confirman que fue una venganza narco y revelan cómo engañaron a las chicas desaparecidas. Todos los detalles.
Una nueva encuesta nacional muestra un cambio de tendencia sorprendente
Se dio vuelta la historia: la última encuesta revela que Fuerza Patria supera a La Libertad Avanza y pone en jaque a Javier Milei. Enterate todos los números.