El Municipio de Leandro N. Alem llevó adelante una serie de acciones destinadas a fortalecer la educación pública, mejorar la infraestructura urbana y acompañar a las instituciones del distrito, en el marco de la gestión encabezada por el intendente Carlos Ferraris.

En un acto cargado de emoción que reunió a estudiantes, docentes y familias, el jefe comunal, junto al ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, entregó un minibús 0km a la Escuela Agrotécnica N°1 de Colonia. El encuentro contó con la presencia de la directora del establecimiento, Dora Caminos; la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carla Seain; y la diputada provincial, Viviana Guzzo.

La llegada de este vehículo representa un avance significativo para la institución, ya que permitirá a los alumnos y alumnas contar con un transporte seguro y adecuado para sus actividades. “La incorporación de este minibús es fruto de gestiones conjuntas y de la decisión política de un Estado presente, impulsado por el gobernador Axel Kicillof”, destacaron durante el acto. Además, se resaltó que este recurso no solo beneficiará a la comunidad educativa, sino que también generará un nuevo puesto de trabajo como chofer, un aspecto valorado en el actual contexto de dificultades marcado por la ausencia de apoyo del Estado nacional.

Por otro lado, el Municipio continúa con las obras de infraestructura urbana. En esta oportunidad, se están ejecutando trabajos de cordón cuneta sobre la calle Irurtia, fundamentales para mejorar el escurrimiento pluvial y el ordenamiento del tránsito. Desde la Delegación municipal confirmaron que en los próximos días las tareas se extenderán a otros sectores de la localidad, en el marco de un plan integral de mejoras que busca optimizar la transitabilidad y acompañar el crecimiento urbano del distrito.

A la par de estas iniciativas, también se concretó la entrega de material deportivo en la Escuela N° 17 “Carlos Edmundo Perkins”, un establecimiento rural que cumple un rol clave en la educación pública de la zona. El material fue acercado por la Dirección de Deportes a través del profesor Fermín Carballo, y fue recibido con entusiasmo por la comunidad educativa. “Las escuelas rurales son un bastión educativo y un reaseguro de que todos los chicos, sin importar dónde vivan, reciben las mismas oportunidades de aprendizaje”, remarcaron desde el área.

Desde la gestión local subrayaron que estas acciones son parte de una misma línea de trabajo orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas, fortaleciendo tanto el sistema educativo como el desarrollo urbano. “Nada se abandona, y mucho menos si se trata de seguir defendiendo nuestra invalorable educación pública”, señalaron desde el Municipio.

Con estas iniciativas, Leandro N. Alem avanza en un camino que combina educación, deporte e infraestructura, reafirmando el compromiso de un Estado presente que escucha y acompaña a su comunidad.