Ferraris impulsa educación, infraestructura y producción en Alem
El intendente Carlos Ferraris entregó un subsidio al Consejo Escolar, el municipio avanza con la reconversión lumínica, se realizó un nuevo acto licitatorio y Alberdi se alista para vivir la 21º edición de su tradicional fiesta.
El distrito de Leandro N. Alem atraviesa una agenda cargada de iniciativas que abarcan educación, infraestructura, producción y cultura. Durante los últimos días, el intendente Carlos Ferraris y su equipo encabezaron distintas acciones que muestran el compromiso de la gestión con el desarrollo integral de la comunidad.
En primer lugar, Ferraris recibió en su despacho a Nahuel Medina y Marina Álvarez, miembros del Consejo Escolar, a quienes hizo entrega de un subsidio destinado a la adquisición de elementos esenciales para las escuelas, el mantenimiento edilicio y otras tareas importantes vinculadas al funcionamiento del sistema educativo. El Consejo Escolar es el órgano administrativo clave en materia de educación pública dentro de la Provincia de Buenos Aires, encargado de gestionar recursos, infraestructura y trámites del personal docente y no docente.
Desde la comuna destacaron que la educación pública es una prioridad constante, y que acciones como esta garantizan su continuidad y fortalecimiento, con impacto en la formación de los ciudadanos del presente y el futuro.
En paralelo, la Municipalidad avanza con su plan de reconversión lumínica, una política que busca modernizar la infraestructura urbana y garantizar mayor seguridad en los espacios públicos. En esta etapa se instalaron luminarias LED en las calles Mateo Paz, Manuel Roldán y Alférez García, de la localidad de Alem. Esta obra no solo mejora la visibilidad nocturna y la transitabilidad, sino que también promueve un uso más eficiente de la energía y un ahorro significativo para el distrito.
En materia productiva, se llevó adelante en la Sala de Reuniones del Palacio Municipal un nuevo acto licitatorio relativo a la cesión y arrendamiento de banquinas de la Ruta Provincial N° 50, en los tramos Vedia-Lincoln y Vedia-Arenales. El encuentro contó con la presencia del secretario de Producción, Alejandro Loeda, junto a personal de su área. Se presentaron cuatro oferentes, todos de Vedia: Diego Carballo, Carlos Sciutto, Fermín Carballo y Diego Manelli.
Durante la jornada se revisó la documentación y se labró el acta correspondiente. Ahora resta el análisis de las propuestas y la posterior adjudicación. Desde el municipio señalaron que se trata de una modalidad de aprovechamiento de terrenos que durante años permanecieron ociosos y que hoy pueden destinarse a la siembra y producción agrícola.
Finalmente, en el plano cultural y social, la localidad de Alberdi se prepara para recibir a vecinos y visitantes en la 21º Fiesta del Cordero – Alberdino al Asador, que tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre. La propuesta contará con espectáculos musicales de primer nivel, entre ellos La Mancha de Rolando, Trulalá, Los Caldenes y Simón Aguirre, además de actividades tradicionales y la gastronomía característica, con el cordero al asador como gran protagonista.
De este modo, Leandro N. Alem combina gestión, producción y cultura en un mismo horizonte, con acciones que impactan en el presente y fortalecen la identidad de todo el distrito.
