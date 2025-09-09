El intendente de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, se expresó luego de que su espacio político, Fuerza Patria, lograra una victoria en las elecciones legislativas que definieron la renovación del Honorable Concejo Deliberante.

En este sentido, el jefe comunal agradeció a la comunidad por la participación en la jornada electoral y señaló: “Lo que vivimos no es solo un resultado electoral: es la voz de una comunidad que eligió con claridad qué camino quiere para su futuro”.

Críticas a las políticas de Milei

En su mensaje, Ferraris apuntó contra La Libertad Avanza, fuerza oficialista a nivel nacional. “El pueblo habló y dejó en claro que no cree en la motosierra, en el ajuste salvaje ni en las recetas de abandono que propone Milei. Porque ya sabemos lo que significan esas políticas: menos salud, menos educación, menos trabajo y menos derechos para nuestra gente”, afirmó.

El valor del acompañamiento comunitario

El mandatario local también remarcó que la ciudadanía optó por un modelo basado en la producción y la cercanía con los vecinos: “Elegimos la producción, la obra que llega a cada pueblo, la salud y la educación públicas, el acompañamiento al que trabaja y al que estudia. Elegimos un proyecto que se construye desde abajo, con compromiso y con cercanía”.

En esa línea, destacó que los habitantes del distrito pueden encontrarlo en las calles, recorriendo, escuchando y trabajando junto a la comunidad. Según expresó, el resultado electoral marca el inicio de una nueva etapa.

Resultados localidad por localidad

La performance de Fuerza Patria fue contundente en todo Leandro N. Alem. En el distrito, la alianza alcanzó el 42,94% de los votos; en El Dorado, el 48,63%; en Fortín Acha, el 58,97%; en Vedia, el 51,81%; y en Juan Bautista Alberdi, el 62,03%.

Estos números consolidan a Fuerza Patria como la fuerza más votada en el municipio y confirman el respaldo a la gestión de Ferraris.