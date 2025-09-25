Yacobitti cuestionó a Caputo por las retenciones cero: “Equivale a tres presupuestos de la UBA”

Yacobitti cuestionó a Caputo por las retenciones cero: “Equivale a tres presupuestos de la UBA”

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, criticó con dureza al Gobierno nacional tras la decisión de suspender las retenciones a las exportaciones de granos y derivados agroindustriales.

El dirigente radical sostuvo que el costo fiscal de la medida equivale a 1.500 millones de dólares en solo tres días, una cifra que –según remarcó– representa tres presupuestos anuales de la UBA.

En un mensaje publicado en redes sociales y dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la disposición como una “beca electoral para las cerealeras”, en su mayoría de capital extranjero.

Comparaciones con educación y salud

Yacobitti comparó la magnitud de la exención impositiva con los recursos necesarios para sectores estratégicos.

Señaló que esos fondos son más del doble de lo que se requería para implementar la Ley de Financiamiento Universitario , vetada por el presidente Javier Milei.

, vetada por el presidente Javier Milei. Afirmó también que el monto es veinte veces superior al presupuesto previsto por la Ley de Emergencia del Hospital Garrahan , otra norma que fue frenada por el Ejecutivo.

, otra norma que fue frenada por el Ejecutivo. Además, recordó que las Becas Progresar perdieron el 65% de su valor adquisitivo desde diciembre y hoy se ubican en $28.000 mensuales.

El beneficio impositivo y sus límites

La suspensión de retenciones se había establecido mediante el Decreto 682/2025, que otorgó un tope de USD 7.000 millones en exportaciones con derechos de exportación del 0%.

El anexo incluyó granos como soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo, así como aceites, harinas, biodiesel, malta y otros derivados. Más tarde, el Decreto 685/2025 amplió la medida a las exportaciones de carne.

En apenas tres días, el cupo quedó agotado, lo que generó quejas tanto en el sector agroindustrial –que reclamó por la brevedad del beneficio– como en sectores sociales y opositores, que denunciaron la desigualdad en el reparto de recursos públicos.

La defensa del Gobierno y el contexto económico

Desde la Casa Rosada justificaron la decisión como una medida urgente para inyectar divisas en medio de la volatilidad cambiaria y la corrida contra el peso, que llevó la cotización del dólar mayorista a $1.474,50.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que, pese al fin del beneficio para los granos, las exportaciones de carne mantendrán retenciones cero hasta el 31 de octubre.

La resolución coincidió con declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien había expresado su expectativa de que el incentivo concluyera pronto.

El paquete económico contó, además, con el respaldo del presidente Donald Trump, quien celebró la decisión del Departamento del Tesoro de otorgar un nuevo apoyo financiero a la Argentina.

El trasfondo político

El cruce entre Yacobitti y Caputo suma un nuevo capítulo a la confrontación entre el Gobierno y el mundo universitario. La UBA, junto con otras casas de estudio, viene reclamando mayor financiamiento y actualización presupuestaria, mientras que Milei insiste en ajustar las cuentas públicas y frenar leyes que amplían el gasto.

En paralelo, la pulseada entre el ministro de Economía y el vicerrector ya había tenido un antecedente: la semana pasada, Caputo acusó a Yacobitti de ganar “seis veces más que un ministro”. El dirigente radical le respondió mostrando sus recibos de sueldo como vicerrector y profesor, que en conjunto no llegan a la cifra que percibe el propio Caputo, estimada en $3,5 millones mensuales.