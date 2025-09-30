Jubilaciones ANSES octubre 2025: nuevos montos, bonos y actualizaciones

El organismo previsional informó los haberes mínimos y máximos que regirán en octubre, junto a los nuevos valores de asignaciones y prestaciones sociales.

Economía30 de septiembre de 2025Andrés MonteroAndrés Montero
AUH, jubilaciones y pensiones: los nuevos valores que regirán desde octubre 2025.

Las jubilaciones y pensiones que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se incrementarán a partir de octubre de 2025, como resultado de la movilidad mensual fijada por ley y de la inflación registrada en el trimestre anterior.

Según la información oficial, el haber mínimo para jubilados y pensionados será de $326.298,38, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.195.679,22. Además, continúa la expectativa por la confirmación del bono mensual de $70.000, que elevaría el ingreso mínimo total a $396.298,38.

El bono funciona como un complemento: quienes no lleguen a ese piso cobrarán un suplemento hasta alcanzar el monto establecido. Para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el valor se fijó en $331.039, y la pensión por invalidez laboral en $228.409. En cuanto a la Prestación Básica Universal (PBU), pasará a $149.266,62.

A su vez, la base imponible para aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) quedó establecida en $109.897,23 como mínimo y $3.571.608,54 como máximo.

La inflación de agosto y su impacto en los haberes

El incremento que regirá en octubre responde al dato de inflación de agosto de 2025, que fue de 1,88% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este porcentaje se aplicó al cálculo, en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024 que dispuso actualizaciones mensuales.

El esquema de movilidad busca reducir los rezagos frente al avance de los precios, aunque el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones sigue lejos de los niveles históricos. Incluso con el bono mensual, los haberes mínimos continúan mostrando una brecha importante respecto a los valores de hace más de una década.

Asignaciones familiares y AUH: cuánto se cobrará

Las asignaciones que paga ANSES también tendrán aumentos en octubre. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se fijó en $117.252 por cada menor de 18 años, mientras que para hijo con discapacidad ascenderá a $381.790.

De esos valores, el 80% se abona todos los meses y el 20% restante se liquida una vez presentada la documentación anual.

En el caso de las asignaciones familiares para trabajadores registrados, monotributistas y beneficiarios con cargas, los montos varían según el tramo salarial y la zona del país. En la zona general, la asignación por hijo parte de $58.631, y en zonas diferenciales como la Patagonia puede llegar hasta $126.425. Para hijo con discapacidad, el monto máximo en familias de menores ingresos será de $190.902.

Prestaciones sociales y topes de ingresos

Otras prestaciones también verán incrementos. La prestación por desempleo alcanzará los $58.631, mientras que la ayuda escolar anual pasará a $42.039, con montos superiores en regiones diferenciales.

Asimismo, el límite de ingresos para acceder a las asignaciones familiares fue fijado en $2.403.613 por integrante del grupo familiar. Si algún miembro supera este tope, el grupo entero queda excluido del beneficio.

 

