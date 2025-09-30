Exigen políticas urgentes para proteger el turismo interno bonaerense

El diputado bonaerense de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, advirtió sobre la creciente fuga de turistas argentinos al exterior y la caída de visitantes extranjeros, que está generando un impacto directo en la economía local.

Según Pulti, entre enero y agosto de 2025 los consumos vinculados al turismo en el exterior alcanzaron USD 9.276 millones, mientras que los turistas extranjeros gastaron USD 5.043 millones en Argentina, dejando un déficit turístico de USD 4.233 millones.

Solo en agosto, los consumos con tarjeta en el exterior sumaron USD 1.064 millones, superando los USD 762 millones del mismo mes de 2024, un nivel que no se registraba desde 2017. En términos de visitantes, el turismo emisivo (argentinos viajando al exterior) ascendió a 1.361.200 personas, mientras que el turismo receptivo (extranjeros ingresando al país) fue de 664.500, consolidando un saldo negativo en la llegada de turistas internacionales.



Impacto económico y social del turismo interno

Pulti destacó que el turismo interno no es solo un espacio de esparcimiento, sino un motor económico para hoteles, restaurantes, comercios y pymes.

“Detrás de cada viaje interno hay empleo, inversión y movimiento para nuestras ciudades”, señaló el exintendente de Mar del Plata. Para Pulti, las políticas actuales encarecen la vida cotidiana y hacen menos accesible elegir Argentina como destino, lo que pone en riesgo la temporada de verano 2026.

En este sentido, el legislador bonaerense propuso: reglas claras y planificación para destinos nacionales; inversión productiva e incentivos que fomenten la elección de viajes dentro del país; y políticas activas para proteger el turismo interno, frente al crecimiento del turismo emisivo. “Consolidar lo que está adentro genera empleo y bienestar regional, no subsidiar lo que va afuera”, enfatizó.



Datos del INDEC que respaldan la preocupación

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec), en agosto de 2025 el turismo emisivo creció 55,4% interanual, mientras que el turismo receptivo cayó 5%. En junio de este año, 1,21 millones de argentinos viajaron al exterior, frente a 542 mil turistas extranjeros, generando un déficit de 667.200 visitantes y una salida de más de USD 360 millones.

Durante abril de 2025, los egresos por viajes al exterior y consumos con tarjeta alcanzaron USD 863 millones, contribuyendo al déficit de la cuenta de servicios.



Pulti remarcó que, con reglas claras y políticas de incentivo, los destinos bonaerenses podrían proyectarse con certidumbre, sostener el empleo y garantizar la actividad económica. La próxima temporada de verano se perfila como un reto para el sector, que espera medidas concretas del Gobierno nacional.