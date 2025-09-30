La Cámara de Diputados atraviesa este martes una de sus jornadas más intensas del año, con nueve reuniones de comisión que se sucederán desde las 10 de la mañana. Aunque se había barajado la posibilidad de una sesión especial esta semana, finalmente la actividad quedará concentrada en los plenarios y debates de comisión.

Entre los temas centrales aparecen el dictamen de reforma de la Ley 26.122 sobre Decretos de Necesidad y Urgencia, las investigaciones sobre la criptomoneda $LIBRA y el caso de fentanilo contaminado, además de proyectos en materia de defensa, legislación penal y cultura.

Primeras reuniones: derechos humanos y ambiente

La jornada comenzó con dos encuentros en paralelo. Por un lado, la Comisión de Derechos Humanos se reunió en la Sala 6 del Anexo para tomar denuncias vinculadas a presuntas violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero.

Al mismo tiempo, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano recibió invitados para avanzar en el análisis del proyecto que modifica la Ley 20.628, referido a los presupuestos mínimos de protección ambiental en la gestión integral de envases.

Fentanilo: reunión con familiares de víctimas

Al mediodía se realizó la segunda reunión informativa de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre fentanilo contaminado y/o adulterado. Con la presencia de familiares de las víctimas, el objetivo fue aprobar pedidos de informes a diferentes organismos públicos. El encuentro se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo C del Palacio Legislativo.

Reforma de la Ley de DNU, el plato fuerte

El punto central del día llegó a las 14.00, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento dieron cumplimiento al emplazamiento aprobado en el recinto. Allí se puso a consideración el dictamen para modificar el marco regulatorio de los Decretos de Necesidad y Urgencia establecidos en la Ley 26.122.

Defensa Nacional y Legislación Penal

Desde las 16.00, la Comisión de Defensa Nacional abordó la autorización parlamentaria para el ingreso de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales. También se trataron proyectos de reconocimiento al brigadier (R) “VGM” Jorge Francisco Martínez por su actuación en la Guerra del Atlántico Sur y la entrega de la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.

En paralelo, Legislación Penal inició el debate de propuestas que endurecen las penas por siniestros viales cometidos con alcohol en sangre. Además, se incorporó el tratamiento del proyecto sobre suspensión y cómputo especial de la prescripción penal en casos de homicidio sin hallazgo del cuerpo, con la presencia de especialistas.

El caso $LIBRA vuelve al Congreso

La Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA continuó con la recepción de declaraciones testimoniales. Aunque los funcionarios citados a la última reunión no asistieron, los diputados avanzaron con la aprobación de nuevas citaciones y pedidos judiciales para que los ministros convocados deban comparecer.

Cultura: de monumentos a CineAr

La agenda del día se cerró con dos reuniones de la Comisión de Cultura. La primera trató proyectos para declarar Monumento Histórico Nacional a la Iglesia de San Isidro Labrador, en Valle Viejo (Catamarca), y a la Ermita Monseñor Angelelli, entre otros.

En la segunda parte, la comisión recibió a referentes del sector audiovisual para debatir las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo en torno al cierre de Cine.Ar y CineAr Play, plataformas claves para la difusión del cine nacional.