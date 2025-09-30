Milei habló del escándalo en ANDIS y defendió a su hermana

El presidente Javier Milei volvió a meterse en el escándalo por los audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en un presunto esquema de coimas en la compra de medicamentos. En una entrevista televisiva, calificó el caso como “chimentos de peluquería” y explicó por qué decidió desplazar al funcionario.

“Lo que dice es falso”, lanzó el mandatario, antes de aclarar que lo removió porque “tendría que haber hecho la denuncia”.

Las frases más fuertes del Presidente

En diálogo con A24, Milei defendió a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien fue mencionada en los audios como supuesta receptora de retornos en operaciones con medicamentos.

“Si vos te podés quedar con el 100% ¿por qué te vas a quedar con el 3%?”, afirmó el jefe de Estado, en una frase que encendió la polémica.

También insistió en que Spagnuolo nunca le habló sobre estos temas: “Conmigo nunca tuvo esas charlas. Los domingos hablábamos de ópera o de un trabajo que él había hecho sobre antisemitismo”.

Espionaje y escuchas ilegales

Milei denunció además la existencia de una “red de espionaje paralelo” detrás de los audios filtrados. “Espiar a una persona está mal y encima te pusiste a escuchar al Poder Ejecutivo”, advirtió.

El libertario recordó que ya había presentado denuncias contra periodistas por casos similares y aseguró que, si Spagnuolo hubiera cumplido con sus deberes de funcionario público, “tendría que haber hecho la denuncia”.

Milei y la campaña electoral

A menos de un mes de las elecciones legislativas de octubre, el Presidente vinculó la crisis política con la situación económica y la caída en la confianza de la gente.

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), elaborado por la Universidad Di Tella, cayó 8,2% en septiembre y se ubicó en el nivel más bajo de su gestión. Para Milei, la razón es clara: “Se desaceleró fuertemente la actividad económica”. De todos modos, aseguró que el oficialismo se impondrá en las urnas: “El 26 de octubre ganamos y eso va a traer una fuerte baja en la volatilidad”.

El mandatario acusó a la oposición de tener una “vocación destructiva” que frena la economía: “Vos tenés un grupo de forajidos tratando de romper todo, todo el tiempo, y eso tiene consecuencias”.