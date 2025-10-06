Alberto Fernández reapareció con un dardo a Espert y volvió a ser tendencia
El expresidente ironizó sobre la renuncia del economista liberal a su candidatura en la Provincia y reavivó su clásico estilo provocador en X.Política06 de octubre de 2025Andrés Montero
El expresidente Alberto Fernández volvió a ser tendencia en redes sociales tras publicar un mensaje cargado de ironía hacia José Luis Espert, quien este domingo renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas.
Fiel a su estilo, el exmandatario aprovechó la noticia para lanzar una frase provocadora que rápidamente se viralizó en la red social X (ex Twitter), reactivando su presencia digital con un tono que recordó a sus épocas más combativas en redes.
El motivo: la renuncia de Espert a su candidatura
El detonante del mensaje fue el comunicado difundido por José Luis Espert, en el que confirmó su renuncia a la candidatura a diputado nacional y denunció una supuesta maniobra política en su contra.
“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, expresó Espert en su publicación, en la que agregó que su salida se debía a “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.
La renuncia se produjo en medio de un clima de tensión dentro de La Libertad Avanza (LLA), tras la investigación que involucra al economista en un presunto vínculo con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico. La decisión fue finalmente avalada por Javier Milei, que busca así despejar los conflictos internos del oficialismo.
“Piedra libre para Pajert”: el comentario de Alberto Fernández que se volvió viral
Alberto Fernández, conocido por su actividad constante en redes, no dejó pasar la oportunidad para recordar viejas disputas mediáticas con Espert. En tono sarcástico, replicó un antiguo mensaje del economista —a quien solía apodar “Pajert”— y escribió:
“Piedra libre para Pajert que se cayó de la moto!!! Yo aquí estoy… ahora vos decí ALPISTE”.
El comentario generó miles de interacciones en pocos minutos, convirtiéndose rápidamente en tendencia y encendiendo el debate entre usuarios y referentes políticos.
Un regreso con su clásico tono provocador
El exjefe de Estado volvió así a su faceta más irónica y polémica en redes, donde en los últimos meses había mantenido un perfil más discreto. En esta ocasión, retomó su estilo punzante, combinando humor, crítica y provocación, y apuntando nuevamente contra figuras del espacio libertario.
El comentario se sumó a una serie de cruces digitales que Fernández mantiene con dirigentes cercanos a Milei, a quienes suele cuestionar a través de publicaciones cargadas de ironía o referencias indirectas.
El regreso de Fernández al centro de la escena virtual
Aunque alejado de la gestión y enfocado en sus asuntos personales, Alberto Fernández volvió a dejar en claro que no perdió su presencia en el mundo digital ni su disposición para marcar agenda con un solo tuit.
Su mensaje, breve pero calculado, lo devolvió al centro del debate político virtual, generando reacciones tanto entre seguidores como detractores. Una vez más, el exmandatario demostró que sigue siendo un actor activo en el terreno donde las disputas políticas también se libran: las redes sociales.
La renuncia de Espert potencia a Taiana en Buenos Aires
Tras la caída de Espert y los escándalos de La Libertad Avanza, Taiana suma ventaja electoral y el peronismo se posiciona como favorito en octubre.
Gremios del transporte refuerzan su perfil opositor a Milei
Schmid será reelecto al frente de la CATT y los gremios del transporte suman nuevos actores para endurecer la ofensiva contra el Gobierno de Milei.
Santilli apunta a relanzar la campaña libertaria con respaldo de Macri
"Todos tenemos que jugar", dijo el candidato de LLA, a la espera de confirmar si liderará la lista bonaerense. Además, se pronunció a favor de reimprimir boletas.
Diputados exigen que Milei pague por las boletas de Espert
Tras la renuncia de Espert, diputados opositores piden que Milei y su partido paguen la reimpresión de boletas. El reclamo ya llegó al Congreso.
Qué dice la última encuesta sobre el ánimo social de los bonaerenses
Una encuesta de Del Franco mostró ventaja peronista, caída libertaria y un clima social marcado por bronca y desconfianza hacia Milei. Todos los números.
Encuesta muestra el impacto del escándalo que sacude la campaña
Una encuesta pone a la corrupción en la cima de las preocupaciones: ya supera a la inflación y pega de lleno en la campaña de Milei y Bullrich.
Zaffaroni cruzó al Gobierno y advirtió: “Está en caída libre con todos los escándalos”
El exjuez de la Corte Suprema apuntó contra la administración de Javier Milei, a la que acusó de usar el “zaffaronismo” como distracción política. Además, cuestionó el lanzamiento del nuevo Código Penal, al que definió como una maniobra electoralista.