El expresidente Alberto Fernández volvió a ser tendencia en redes sociales tras publicar un mensaje cargado de ironía hacia José Luis Espert, quien este domingo renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas.

Fiel a su estilo, el exmandatario aprovechó la noticia para lanzar una frase provocadora que rápidamente se viralizó en la red social X (ex Twitter), reactivando su presencia digital con un tono que recordó a sus épocas más combativas en redes.

El motivo: la renuncia de Espert a su candidatura

El detonante del mensaje fue el comunicado difundido por José Luis Espert, en el que confirmó su renuncia a la candidatura a diputado nacional y denunció una supuesta maniobra política en su contra.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, expresó Espert en su publicación, en la que agregó que su salida se debía a “una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

La renuncia se produjo en medio de un clima de tensión dentro de La Libertad Avanza (LLA), tras la investigación que involucra al economista en un presunto vínculo con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico. La decisión fue finalmente avalada por Javier Milei, que busca así despejar los conflictos internos del oficialismo.

“Piedra libre para Pajert”: el comentario de Alberto Fernández que se volvió viral

Alberto Fernández, conocido por su actividad constante en redes, no dejó pasar la oportunidad para recordar viejas disputas mediáticas con Espert. En tono sarcástico, replicó un antiguo mensaje del economista —a quien solía apodar “Pajert”— y escribió:

“Piedra libre para Pajert que se cayó de la moto!!! Yo aquí estoy… ahora vos decí ALPISTE”.

El comentario generó miles de interacciones en pocos minutos, convirtiéndose rápidamente en tendencia y encendiendo el debate entre usuarios y referentes políticos.

Un regreso con su clásico tono provocador

El exjefe de Estado volvió así a su faceta más irónica y polémica en redes, donde en los últimos meses había mantenido un perfil más discreto. En esta ocasión, retomó su estilo punzante, combinando humor, crítica y provocación, y apuntando nuevamente contra figuras del espacio libertario.

El comentario se sumó a una serie de cruces digitales que Fernández mantiene con dirigentes cercanos a Milei, a quienes suele cuestionar a través de publicaciones cargadas de ironía o referencias indirectas.

El regreso de Fernández al centro de la escena virtual

Aunque alejado de la gestión y enfocado en sus asuntos personales, Alberto Fernández volvió a dejar en claro que no perdió su presencia en el mundo digital ni su disposición para marcar agenda con un solo tuit.

Su mensaje, breve pero calculado, lo devolvió al centro del debate político virtual, generando reacciones tanto entre seguidores como detractores. Una vez más, el exmandatario demostró que sigue siendo un actor activo en el terreno donde las disputas políticas también se libran: las redes sociales.