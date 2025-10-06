“Situación insostenible”: panaderos aplican nuevo aumento
El Centro de Industriales Panaderos (CIPAN) anunció que la medida fue tomada por unanimidad ante los incrementos en harina, insumos y alquileres.Economía06 de octubre de 2025Andrés Montero
A partir de este lunes 6 de octubre, las panaderías de toda la provincia de Buenos Aires aplicarán un incremento del 12% en el precio del pan y de todos los productos panificados. Así lo confirmó el Centro de Industriales Panaderos (CIPAN), que informó que la decisión fue tomada por unanimidad por la Comisión Directiva y representantes de distintos centros.
Según la entidad, se trata del primer ajuste significativo desde abril, cuando también se habían registrado aumentos por el incremento de los costos en materias primas, combustibles y tarifas de servicios públicos como electricidad y gas.
“La situación es insostenible”, advirtieron desde el sector
Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo y miembro de CIPAN, explicó que la medida responde a una situación económica crítica. “Nos vemos obligados a aumentar nuestros productos debido a las constantes subas del precio de la harina, que en las últimas semanas se incrementó un 12%, y de la mayoría de las materias primas e insumos con los que trabajamos”, señaló.
Pinto remarcó que la decisión de aplicar el aumento fue tomada de manera unánime por la Comisión Directiva y por numerosos representantes de los distintos centros panaderos de la provincia, mostrando la coincidencia generalizada sobre la necesidad del ajuste.
El impacto de la derogación de la ley de alquileres
El dirigente recordó que desde abril pasado no se habían registrado aumentos en el sector, pero la acumulación de factores económicos adversos volvió “insostenible” la situación. En ese sentido, mencionó que la derogación de la ley de alquileres por parte del Gobierno nacional provocó un nuevo problema para las panaderías: “Se están generando ajustes frecuentes en los contratos de los locales, algunos cada dos meses o incluso mensuales, lo que genera una alta inestabilidad y dificulta la planificación financiera a largo plazo”, explicó.
Pinto sostuvo que el aumento busca “sostener la actividad y preservar las fuentes de trabajo en un contexto donde los márgenes de rentabilidad se redujeron al mínimo”, destacando la importancia de la medida para mantener la estabilidad del sector y proteger los empleos existentes.
Cuánto costará el pan desde este lunes
Con el incremento del 12%, el precio mínimo sugerido del kilo de pan será de $2.800 en los barrios y de entre $3.000 y $3.300 en las zonas céntricas, según los costos de producción de cada establecimiento.
El aumento alcanza también a toda la gama de productos panificados, como facturas, panes especiales, bollería y masas preparadas, afectando de manera directa a toda la cadena de producción y venta.
De acuerdo con asociaciones de consumidores, el pan es uno de los alimentos de consumo cotidiano que más impacto genera en el gasto familiar. Por eso, se espera que esta suba tenga un efecto directo en la economía doméstica de los bonaerenses.
Desde el sector panadero remarcan que estos incrementos son necesarios para cubrir los gastos en insumos y mano de obra, intentando equilibrar la rentabilidad de los comercios con la accesibilidad de los precios para los consumidores.
Nueva baja de tasas: cuánto pagan los bancos por plazos fijos en octubre
Las tasas promedio descendieron levemente en octubre y el rendimiento por depósitos de $1 millón varía hasta 10.000 pesos entre bancos.
El salario mínimo toca su nivel más bajo desde 2001
El salario mínimo volvió a perder poder real en agosto y alcanzó el nivel más bajo desde 2001. Esta caída agrava la crisis del empleo; todos los números.
Aumentos en octubre: qué modelos de 0 km ajustaron sus precios y cuánto
General Motors, Renault, Volkswagen y Nissan aplicaron subas en octubre, mientras que Stellantis, Toyota y Ford ya habían ajustado sus precios el primer día del mes.
Inflación de septiembre: ¿se rompe la tendencia a la baja?
Los economistas advierten que septiembre podría marcar un freno al proceso de baja y condicionar las expectativas de cara al último trimestre.
Qué dice la última encuesta sobre el ánimo social de los bonaerenses
Una encuesta de Del Franco mostró ventaja peronista, caída libertaria y un clima social marcado por bronca y desconfianza hacia Milei. Todos los números.
Encuesta muestra el impacto del escándalo que sacude la campaña
Una encuesta pone a la corrupción en la cima de las preocupaciones: ya supera a la inflación y pega de lleno en la campaña de Milei y Bullrich.
Zaffaroni cruzó al Gobierno y advirtió: “Está en caída libre con todos los escándalos”
El exjuez de la Corte Suprema apuntó contra la administración de Javier Milei, a la que acusó de usar el “zaffaronismo” como distracción política. Además, cuestionó el lanzamiento del nuevo Código Penal, al que definió como una maniobra electoralista.