“Situación insostenible”: panaderos aplican nuevo aumento

A partir de este lunes 6 de octubre, las panaderías de toda la provincia de Buenos Aires aplicarán un incremento del 12% en el precio del pan y de todos los productos panificados. Así lo confirmó el Centro de Industriales Panaderos (CIPAN), que informó que la decisión fue tomada por unanimidad por la Comisión Directiva y representantes de distintos centros.

Según la entidad, se trata del primer ajuste significativo desde abril, cuando también se habían registrado aumentos por el incremento de los costos en materias primas, combustibles y tarifas de servicios públicos como electricidad y gas.

“La situación es insostenible”, advirtieron desde el sector

Martín Pinto, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Merlo y miembro de CIPAN, explicó que la medida responde a una situación económica crítica. “Nos vemos obligados a aumentar nuestros productos debido a las constantes subas del precio de la harina, que en las últimas semanas se incrementó un 12%, y de la mayoría de las materias primas e insumos con los que trabajamos”, señaló.

Pinto remarcó que la decisión de aplicar el aumento fue tomada de manera unánime por la Comisión Directiva y por numerosos representantes de los distintos centros panaderos de la provincia, mostrando la coincidencia generalizada sobre la necesidad del ajuste.

El impacto de la derogación de la ley de alquileres

El dirigente recordó que desde abril pasado no se habían registrado aumentos en el sector, pero la acumulación de factores económicos adversos volvió “insostenible” la situación. En ese sentido, mencionó que la derogación de la ley de alquileres por parte del Gobierno nacional provocó un nuevo problema para las panaderías: “Se están generando ajustes frecuentes en los contratos de los locales, algunos cada dos meses o incluso mensuales, lo que genera una alta inestabilidad y dificulta la planificación financiera a largo plazo”, explicó.

Pinto sostuvo que el aumento busca “sostener la actividad y preservar las fuentes de trabajo en un contexto donde los márgenes de rentabilidad se redujeron al mínimo”, destacando la importancia de la medida para mantener la estabilidad del sector y proteger los empleos existentes.

Cuánto costará el pan desde este lunes

Con el incremento del 12%, el precio mínimo sugerido del kilo de pan será de $2.800 en los barrios y de entre $3.000 y $3.300 en las zonas céntricas, según los costos de producción de cada establecimiento.

El aumento alcanza también a toda la gama de productos panificados, como facturas, panes especiales, bollería y masas preparadas, afectando de manera directa a toda la cadena de producción y venta.

De acuerdo con asociaciones de consumidores, el pan es uno de los alimentos de consumo cotidiano que más impacto genera en el gasto familiar. Por eso, se espera que esta suba tenga un efecto directo en la economía doméstica de los bonaerenses.

Desde el sector panadero remarcan que estos incrementos son necesarios para cubrir los gastos en insumos y mano de obra, intentando equilibrar la rentabilidad de los comercios con la accesibilidad de los precios para los consumidores.