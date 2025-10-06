El salario mínimo toca su nivel más bajo desde 2001

En agosto de 2025, el salario mínimo vital y móvil (SMVM) experimentó una nueva caída en su poder adquisitivo: retrocedió un 0,5 % en términos reales, según el último informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

Este retroceso no es un hecho aislado: desde noviembre de 2023, el salario mínimo real acumula una caída del 32 %, lo que lo sitúa en su punto más bajo desde el año 2001, en pleno colapso de la convertibilidad.

La pérdida frente al máximo histórico y el origen de la crisis

Los autores del estudio, coordinados por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, alertan que el SMVM también ha perdido un 62 % de poder adquisitivo respecto del pico máximo de la serie, registrado en septiembre de 2011.

La caída se intensificó tras diciembre de 2023, cuando se registró una baja del 15 % real, seguida por una contracción aún más fuerte del 17 % en enero de 2024. Aunque en meses posteriores hubo ajustes nominales, nunca alcanzaron para compensar el deterioro acumulado.

Así, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la pérdida real total es del 32 %. Y sólo en 2025, hasta agosto, ya se acumula un retroceso de 3,7 %.

Empleo formal: también en terreno negativo

El informe no se limita al salario mínimo: examina el mercado laboral formal y advierte que también allí hay señales de debilidad. En junio de 2025 —último mes con datos publicados— el empleo asalariado formal privado perdió 12.200 puestos de trabajo, mientras que el sector público incorporó 7.800.

Sumando el empleo formal en todos los ámbitos (privado, público y de casas particulares), la pérdida neta fue de 4.100 puestos. Ese mes, había 10,111 millones de asalariados registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ya descontando factores estacionales.

Tras una caída sostenida entre septiembre de 2023 y julio de 2024, el empleo formal mostró cierta meseta hasta marzo de 2025 —pero volvió a sufrir retrocesos en los tres meses siguientes. En términos interanuales, junio de 2025 reportó una baja de 18.000 empleos (-0,2 %) respecto a junio de 2024, y de casi 190.000 puestos (-1,8 %) en comparación con noviembre de 2023.

Un combo que debilita la recuperación económica

Para los analistas del IIEP, la combinación entre la caída del salario real y la destrucción del empleo formal profundiza la fragilidad estructural del mercado laboral. La pérdida del poder adquisitivo del SMVM evidencia la falta de mecanismos automáticos de actualización frente a la inflación, mientras que la merma de empleo privado restringe el consumo y socava cualquier posibilidad de reactivación desde el interior del mercado local.

La lectura es clara: no basta con ajustes nominales cuando la inflación es persistente. La economía demanda políticas que garanticen aumentos reales, así como incentivos para frenar la pérdida de puestos formales y restaurar el dinamismo del consumo.