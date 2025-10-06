El salario mínimo toca su nivel más bajo desde 2001
El salario mínimo volvió a perder poder real en agosto y alcanzó el nivel más bajo desde 2001. Esta caída agrava la crisis del empleo; todos los números.Economía06 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
En agosto de 2025, el salario mínimo vital y móvil (SMVM) experimentó una nueva caída en su poder adquisitivo: retrocedió un 0,5 % en términos reales, según el último informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Este retroceso no es un hecho aislado: desde noviembre de 2023, el salario mínimo real acumula una caída del 32 %, lo que lo sitúa en su punto más bajo desde el año 2001, en pleno colapso de la convertibilidad.
La pérdida frente al máximo histórico y el origen de la crisis
Los autores del estudio, coordinados por Roxana Maurizio y Luis Beccaria, alertan que el SMVM también ha perdido un 62 % de poder adquisitivo respecto del pico máximo de la serie, registrado en septiembre de 2011.
La caída se intensificó tras diciembre de 2023, cuando se registró una baja del 15 % real, seguida por una contracción aún más fuerte del 17 % en enero de 2024. Aunque en meses posteriores hubo ajustes nominales, nunca alcanzaron para compensar el deterioro acumulado.
Así, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la pérdida real total es del 32 %. Y sólo en 2025, hasta agosto, ya se acumula un retroceso de 3,7 %.
Empleo formal: también en terreno negativo
El informe no se limita al salario mínimo: examina el mercado laboral formal y advierte que también allí hay señales de debilidad. En junio de 2025 —último mes con datos publicados— el empleo asalariado formal privado perdió 12.200 puestos de trabajo, mientras que el sector público incorporó 7.800.
Sumando el empleo formal en todos los ámbitos (privado, público y de casas particulares), la pérdida neta fue de 4.100 puestos. Ese mes, había 10,111 millones de asalariados registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), ya descontando factores estacionales.
Tras una caída sostenida entre septiembre de 2023 y julio de 2024, el empleo formal mostró cierta meseta hasta marzo de 2025 —pero volvió a sufrir retrocesos en los tres meses siguientes. En términos interanuales, junio de 2025 reportó una baja de 18.000 empleos (-0,2 %) respecto a junio de 2024, y de casi 190.000 puestos (-1,8 %) en comparación con noviembre de 2023.
Un combo que debilita la recuperación económica
Para los analistas del IIEP, la combinación entre la caída del salario real y la destrucción del empleo formal profundiza la fragilidad estructural del mercado laboral. La pérdida del poder adquisitivo del SMVM evidencia la falta de mecanismos automáticos de actualización frente a la inflación, mientras que la merma de empleo privado restringe el consumo y socava cualquier posibilidad de reactivación desde el interior del mercado local.
La lectura es clara: no basta con ajustes nominales cuando la inflación es persistente. La economía demanda políticas que garanticen aumentos reales, así como incentivos para frenar la pérdida de puestos formales y restaurar el dinamismo del consumo.
Nueva baja de tasas: cuánto pagan los bancos por plazos fijos en octubre
Las tasas promedio descendieron levemente en octubre y el rendimiento por depósitos de $1 millón varía hasta 10.000 pesos entre bancos.
“Situación insostenible”: panaderos aplican nuevo aumento
El Centro de Industriales Panaderos (CIPAN) anunció que la medida fue tomada por unanimidad ante los incrementos en harina, insumos y alquileres.
Aumentos en octubre: qué modelos de 0 km ajustaron sus precios y cuánto
General Motors, Renault, Volkswagen y Nissan aplicaron subas en octubre, mientras que Stellantis, Toyota y Ford ya habían ajustado sus precios el primer día del mes.
Inflación de septiembre: ¿se rompe la tendencia a la baja?
Los economistas advierten que septiembre podría marcar un freno al proceso de baja y condicionar las expectativas de cara al último trimestre.
Qué dice la última encuesta sobre el ánimo social de los bonaerenses
Una encuesta de Del Franco mostró ventaja peronista, caída libertaria y un clima social marcado por bronca y desconfianza hacia Milei. Todos los números.
Encuesta muestra el impacto del escándalo que sacude la campaña
Una encuesta pone a la corrupción en la cima de las preocupaciones: ya supera a la inflación y pega de lleno en la campaña de Milei y Bullrich.
Zaffaroni cruzó al Gobierno y advirtió: “Está en caída libre con todos los escándalos”
El exjuez de la Corte Suprema apuntó contra la administración de Javier Milei, a la que acusó de usar el “zaffaronismo” como distracción política. Además, cuestionó el lanzamiento del nuevo Código Penal, al que definió como una maniobra electoralista.