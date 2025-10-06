El intendente municipal de Leandro N. Alem, Carlos Ferraris, recorrió el Hogar Municipal de Abuelos junto a la secretaria de Gobierno, Nancy Grimaldi; la administradora del Hogar, Silvia Badini; el director de Compras, Daniel Picca; y el jefe de Personal, Omar Pagella.

Durante la visita, las autoridades supervisaron la finalización de importantes obras que buscan mejorar tanto la infraestructura del lugar como la calidad de vida de los residentes y del personal. También se abordaron los proyectos futuros que se llevarán adelante en la institución.

Entre los trabajos realizados se destacan la refacción completa del pabellón de hombres y parte del de mujeres, con el reemplazo total de pisos y la renovación integral de los baños. Los nuevos sanitarios cuentan ahora con inodoros con elevadores, nuevas bachas con mesadas, espejos y accesorios como jaboneras y soportes para cepillos de dientes, brindando mayor comodidad y accesibilidad.

También se concretó la construcción de un nuevo sector destinado al lavadero, que incluye un baño, una pieza de planchado con estanterías metálicas y una moderna sala de máquinas para el lavado y secado de la ropa. En este mismo espacio se incorporará una galería y un camino que conecta con la entrada de carros, lo que facilitará el traslado de la ropa limpia hacia los placares de guardado.

Además, se realizará el recambio de los tendales de ropa y la reubicación del toldo que funciona como estacionamiento para bicicletas y motos del personal, optimizando los espacios exteriores.

Otra novedad será la colocación de la nueva denominación del Hogar, ubicada en la esquina de las calles La Rioja y Mendoza, otorgando una identidad visible y formal al establecimiento.

Estas obras forman parte del compromiso permanente del Municipio de Leandro N. Alem con los espacios de cuidado y contención de los adultos mayores, brindando instalaciones más seguras, cómodas y funcionales para quienes allí viven y trabajan.

Aporte a la Escuela N° 2 “Hipólito Yrigoyen”

En otra actividad, el intendente Carlos Ferraris se hizo presente en la Escuela N° 2 “Hipólito Yrigoyen”, donde realizó la entrega de un equipo de aire acondicionado y una computadora, elementos que contribuyen al bienestar y al desarrollo de las tareas educativas.

El jefe comunal fue recibido por la directora Verónica Pereira, la vicedirectora Lorena Cabrera y la secretaria Luciana Manuelli, quienes agradecieron el aporte recibido.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones reflejan una gestión comprometida con la educación pública, asegurando que en cada institución educativa no falten los recursos necesarios para su funcionamiento. “Es una demostración más de un Estado presente, que tiene bien alto a la educación pública, madre y semilla de futuro”, remarcaron desde la comuna.