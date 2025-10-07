Berazategui lanzó un nuevo sistema digital de certificados para escribanos

En un acto encabezado por el intendente Juan José Mussi, la Municipalidad de Berazategui presentó un nuevo sistema de certificado para escribanos, que podrá utilizarse para la venta e hipoteca de bienes inmuebles, entre otras cosas.

Durante el lanzamiento realizado en la Sala de Conferencias del Edificio municipal, Juan José Mussi expresó: “El principal objetivo de este nuevo sistema de certificados digitales para escribanos es favorecer el ejercicio de su profesión, porque entendemos que su trabajo es muy importante para la vida de nuestros vecinos y vecinas. Además, sabemos que la labor que desarrollan es muy compleja en nuestro país, con tantos pasos y papeles que lo único que hacen es perjudicar al profesional y al cliente. Por eso, el fin de esta inversión es hacer que los trámites puedan realizarse de manera más rápida y menos costosa, beneficiándolos a todos”.

En ese sentido, la titular de la Agencia de Tierras y Hábitat de la Municipalidad, Cecilia Roldán, explicó: “Estamos muy felices de poder presentar este nuevo certificado digital. Antes, los escribanos debían hacer el trámite en formato papel, lo que demoraba unos 15 días hábiles. Ahora, gracias a esta iniciativa de nuestro Intendente, esta modernización del sistema hará que solo duren entre cuatro y cinco días hábiles”.

Por su parte, el secretario de Economía, Santiago Castagno, resaltó: “Esta plataforma se encuentra a disposición de todos los escribanos, sean de Berazategui o de cualquier otro lugar del país. A través de este sistema, por ejemplo, podrán realizar el trámite de libre deuda en las partidas de aquellos inmuebles que así lo requieran”.



Una de las tantas profesionales que asistió a la presentación fue la escribana titular del Registro 5 de Berazategui, Fernanda Mancuso, quien destacó: “Además de brindarnos una mayor accesibilidad y agilidad en algo que nos demandaba mucho tiempo, este certificado para escrituras también le proporcionará una mayor transparencia al sistema, ya que todo el mundo podrá hacer un seguimiento del trámite de manera digital. Así que le agradezco muchísimo al Municipio y al intendente Juan José Mussi, por estar siempre cerca de la gente”.