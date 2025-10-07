Gestión Alak donó 31 millones de pesos al hospital de niños “Sor María Ludovica”

Es una donación de la municipalidad de La Plata, los fondos son recuperados por la venta de la chatarra de vehículos compactados.

El hospital provincial referente en pediatría recibió una donación de 31 millones de pesos por parte de la Municipalidad de La Plata. La donación fue entregada por el Intendente local, Julio Alak y recibida por el Ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. Los fondos provienen de la venta de chatarra de vehículos compactados s a través del Programa Municipal de Compactación (PROMUCO). 

La suma donada fue recibida por intermedio de la cooperadora del hospital y será invertida en la puesta en valor del cielorraso de la Sala 25 donde se encuentra la Unidad de Cuidados Intermedios.

Del acto de entrega participaron la viceministra de salud, Alexia Navarro; las asociadas, Carolina Coppelo y Valeria Machin.

El PROMUCO es una iniciativa del municipio de La Plata para remover y compactar vehículos abandonados, quemados, secuestrados o dados de baja, que ocupan espacio público o depósitos municipales. Está integrado al Plan Integral de Remoción de Vehículos Quemados y Abandonados en la Vía Pública. Además, el programa está vinculado al Programa Nacional PRO.DE.CO (Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores).

