Avanzan las obras de pavimentación en Lanús

Lanús Gobierno sigue en marcha con el Plan de Pavimentación en los diferentes barrios de la ciudad. Por ese motivo, el intendente, Julián Álvarez, supervisó los trabajos ejecutados en Ramón Cabrero (desde Juan B. Justo hasta Pirovano). En total, se harán 20 intervenciones en un total de 15 cuadras que abarcan sectores de Lanús Este y Monte Chingolo.

“En esta calle circula mucho tránsito pesado lo que constituye una de las problemáticas más importantes de nuestro distrito por el rápido deterioro del pavimento. Por eso, estamos resolviendo la situación mediante la producción a doble turno de nuestra Planta Asfáltica y el continuo bacheo de hormigón a cargo de la Secretaría de Obras Públicas”, remarcó el Intendente.

En esta etapa, se realizarán tareas en los siguientes tramos e intersecciones: Ramón Cabrero (entre J. B Justo y Guarracino), Ramón Cabrero (entre Deheza y Concordia), Purita y Suipacha, Purita y Pedernera, Ramón Cabrero y Concepción Arenal, Pedernera y Ramón Cabrero, Oyuela (desde Las Piedras hasta Purita), Luján (desde Purita hasta Las Piedras), Magdalena y Chascomús, Chascomús y Pirovano, Las Piedras y Pedernera y Héroes de Malvinas y Ramón Cabrero, entre otros arreglos localizados.

Además, el plan de obra incluye la reparación de sumideros con el objetivo de mejorar el sistema de drenaje de los desagües existentes y evitar la acumulación de agua luego de las lluvias.

Acompañaron al intendente de Lanús, Julián Álvarez, la secretaria de Planificación Territorial y Obra Pública, Emilia Aristei y el secretario de Espacios y Servicios Públicos, Mauro Iezzi.

Miles de vecinos y vecinas celebraron el 81º aniversario de Lanús en el Parque Central Las Colonias

Miles de vecinas y vecinos se reunieron en el Parque Central Las Colonias para celebrar los 81 años de la fundación de Lanús. Durante la jornada, las familias disfrutaron de espectáculos en vivo, actividades deportivas, muestras institucionales y una amplia propuesta gastronómica que ayudó a que el evento fuera una verdadera fiesta popular.

El espacio central se llenó de música y alegría con las presentaciones de Lime Fukuy, Chilipepa (Tributo Piojoso), Tucumbia y Chala Rasta, que hicieron cantar y bailar a personas de todas las edades. Asimismo, los puestos gastronómicos y las muestras de instituciones locales acompañaron con propuestas variadas que resaltaron la identidad cultural del distrito.

Por su parte, las y los fanáticos del deporte también tuvieron su lugar con torneos de básquet 3x3, exhibiciones de taekwondo y clases abiertas de fútbol, GAP gym, newcom, gymbox, yoga, zumba y skate. Sumado a esto, a lo largo del día se realizaron maratones infantiles, inclusivas, intergeneracionales y para personas mayores, que lograron convocar a cientos de participantes.

Además, a través del Operativo Lanús Gobierno, se gestionaron trámites municipales, se recepcionaron reclamos y se resolvieron consultas de los vecinos y vecinas, reafirmando el compromiso de la gestión con una atención cercana y efectiva.

De esta manera, Lanús Gobierno celebró un nuevo aniversario de la ciudad con una propuesta popular y gratuita, que convocó a miles de familias y fortaleció el sentido de pertenencia de todo el distrito.