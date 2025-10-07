Mariel Fernández: "Exigimos la inmediata libertad de todas las personas"
La intendenta de Moreno se sumó al reclamo por los argentinos detenidos en Israel tras integrar la Flotilla Global Sumud, que llevaba ayuda humanitaria al pueblo palestino.Municipales07 de octubre de 2025Andrés Montero
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, participó de una conferencia de prensa organizada por ATE Capital junto a organismos de derechos humanos y dirigentes políticos de distintos espacios, donde se exigió la inmediata libertad de las personas detenidas por el Estado de Israel tras integrar la Flotilla Global Sumud, que viajaba hacia Gaza con ayuda humanitaria.
“Exigimos la inmediata libertad de todas las personas que viajaron a llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino en Gaza y fueron detenidas por el Estado de Israel, en especial de nuestros compatriotas Celeste Fierro, Ezequiel Peressini y Carlos Bértola”, expresó la jefa comunal.
Asimismo, Fernández convocó a una movilización para hoy a las 17 horas, desde Congreso hasta Plaza de Mayo, junto al Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, con el objetivo de reclamar la liberación de los detenidos y el cese del genocidio contra el pueblo palestino.
Reinauguración de la Unidad Sanitaria Villa Escobar
En el plano local, la intendenta encabezó la reinauguración de la Unidad Sanitaria Villa Escobar, en la localidad de Francisco Álvarez, junto a la comunidad del barrio. La obra, que había quedado paralizada desde 2019, fue finalizada con fondos propios del Municipio de Moreno, permitiendo garantizar una atención primaria integral para las y los vecinos de la zona.
El centro de salud cuenta con cuatro consultorios, enfermería, farmacia, sala de usos múltiples, administración, sala de espera y sanitarios. Allí se ofrecerán servicios de pediatría, clínica médica, obstetricia, psicología, trabajo social y enfermería, además del área de farmacia.
La Unidad Sanitaria Villa Escobar funcionará de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados de 8 a 14, y se encuentra ubicada en la Delegación Distrito Ecológico Roggero.
Como parte del mismo plan de mejoras, también se renovó la plaza del barrio, donde se colocaron nuevos juegos, mobiliario y luminarias LED, y se inició el asfalto de 12 cuadras, facilitando la circulación y mejorando la calidad de vida de los vecinos.
Más conectividad y mejoras urbanas en Villa Escobar
En paralelo, el municipio instaló una nueva red de Wi-Fi gratuito en la plaza Villa Escobar, en el marco del programa “Moreno Conectado”, que busca garantizar el acceso a internet en los espacios públicos.
Además, se realizaron obras complementarias de iluminación y pavimentación, con la instalación de luces LED en la plaza y sus alrededores, y el asfaltado de más de 400 metros sobre las calles Benvenuto Cellini y Diario La Nación.
“De esta manera garantizamos el derecho a la conectividad para las y los vecinos y mejoramos su calidad de vida con las nuevas obras”, señalaron desde el Municipio.
