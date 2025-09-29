El Municipio de Moreno, en el marco del plan integral de Puesta en Valor y Embellecimiento de los Espacios Públicos que impulsa la intendenta, Mariel Fernández, inauguró las plazas Don Máximo en Cuartel V y Don González en La Reja.

Estas intervenciones fueron concretadas mediante la articulación de diversas áreas municipales y la activa participación de las y los vecinos, con el propósito de recuperar y ampliar estos espacios como un derecho colectivo.

En el barrio Máximo de Cuartel V, también se asfaltaron 50 cuadras en los tramos Bilbao, entre La Amistad y Avenida Derqui; y de Río de la Plata, entre Somellera y León Vouché. Además, se instalaron luminarias LED que conforman un corredor seguro y accesible para quienes transitan por la zona.

En La Reja, la Plaza Don González se consolidó como resultado de un proyecto de las y los vecinos que durante más de una década sostuvieron y cuidaron del lugar con actividades para las infancias, festejos y un merendero. La obra contempló la construcción de veredas con rampas, juegos infantiles, arcos de fútbol, mobiliario urbano, forestación, luminarias LED, cámaras de seguridad y WiFi gratuito.

A su vez, se pavimentaron las calles Pereyra, San Pablo y San Ramón; se instalaron luminarias LED en los alrededores que garantizan accesos seguros y adecuados para el nuevo espacio. Allí donde antes había un basural a cielo abierto, hoy es un entorno seguro y accesible de esparcimiento recreativo.

Con esta política pública, el Gobierno local reafirma su compromiso de crear espacios para el desarrollo integral de las infancias y la construcción de ciudadanía, al ofrecer entornos seguros y de calidad destinados al encuentro, la recreación y el deporte para toda la comunidad.

Mariel Fernández reinauguró la Unidad Sanitaria Villa Escobar

El Municipio de Moreno, conducido por la intendenta Mariel Fernández, inauguró la Unidad Sanitaria “Villa Escobar”, un espacio fundamental para fortalecer la red de atención primaria. La obra, que había quedado inconclusa desde 2019, fue retomada y finalizada con recursos municipales.

Durante el tiempo en que la construcción fue detenida, la atención se sostuvo en un espacio alternativo dentro del mismo barrio, lo que permitió dar continuidad a los servicios de salud sin interrumpir la asistencia.

El centro de salud cuenta con cuatro consultorios, enfermería, farmacia, sala de usos múltiples, administración, sala de espera y sanitarios. Allí se brindará atención en pediatría, clínica médica, obstetricia, psicología y enfermería, además de servicios de trabajo social y farmacia. La sala funcionará de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados de 8 a 14 horas.

En la jornada, la jefa comunal subrayó: “Más importante que el ladrillo, es el factor humano. Puede ser un hermoso lugar, pero si la atención es mala no tiene sentido. Entonces, tener siempre presente que cuando alguien entra a esta sala sepan que será recibido de la mejor manera porque hay un gran grupo humano. Después de tanto tiempo de esperar, nos merecemos vivir bien”.

En paralelo, el Municipio avanzó con la puesta en valor de la Plaza Villa Escobar, incorporando juegos, mobiliario urbano, más de 120 luminarias LED y la renovación del anfiteatro. También se ejecutaron 500 metros de asfalto y en los próximos días se completarán 12 cuadras más, como parte de un plan integral de mejora del barrio.