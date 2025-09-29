River Plate cayó 2-1 en el Monumental ante Deportivo Riestra, sumó su cuarta derrota consecutiva y profundizó una crisis deportiva que encendió alarmas en Núñez. Marcelo Gallardo, lejos de esquivar la situación, ofreció una conferencia de prensa en la que fue autocrítico, pidió disculpas a los hinchas y señaló la necesidad de una reacción inmediata del plantel.

“Lo primero que voy a expresar es pedirles disculpas a nuestros hinchas. No estamos atravesando un buen momento en esta corta semana. Cuatro partidos con resultados negativos, merecen una disculpa. No era el momento en el que queríamos estar y sin embargo ellos están siempre presentes. En el día del hincha no pudimos dar vuelta la página de lo que fue la Copa”, reconoció el técnico, en alusión a la eliminación ante Palmeiras por la Libertadores.

Una semana que debía ser un reinicio y terminó en frustración

El “Muñeco” describió lo ocurrido como un aprendizaje forzado y admitió que la semana tenía otro sentido en los planes del cuerpo técnico. “Era una semana que se iniciaba hoy, que seguía con el partido de Racing (por la Copa Argentina) y luego con el cruce contra Central para meternos en lo que viene. Claudicamos, no pudimos dar vuelta la página. Nos queda el partido ante Racing para hacernos cargo de los que nos viene sucediendo”, remarcó.

Variantes, pruebas y falta de identidad en el juego

Gallardo explicó que buscó alternativas con diferentes esquemas y nombres propios, aunque sin éxito. “Me hago responsable. La situación indica que hemos probado de diferentes maneras, hemos dado oportunidades y el equipo no ha fluido. Me hago cargo, pero seguiré en la búsqueda. No me voy a detener en eso. Me deja enseñanzas todo el tiempo el fútbol. Partido a partido. Y yo no me voy a detener, voy a seguir buscando e intentando. Lo que menos está en mi cabeza es claudicar”, afirmó.

La falta de individualidades en un nivel alto

El DT también analizó las dificultades internas del plantel y la incidencia de los rendimientos individuales. “Hay jugadores que a veces se insertan y funcionan bien, otros con otros tiempos. Los que funcionan bien se atraen… Hoy no tenemos individualidades que atraigan otras buenas. Yo dije que estábamos en 5 puntos. Cuando llegan futbolistas y tenés jugadores en 7 u 8 puntos, eso atrae y ayuda al crecimiento y todos van para adelante. Cuando no tenés esa base tenés que trabajar en conjunto, se demora más. Pero no voy a parar hasta conseguirlo”, explicó.

El factor anímico y la necesidad de carácter

Gallardo puso el foco en el aspecto mental del equipo y en la importancia de afrontar las dificultades con personalidad. “El fútbol te presenta estas dificultades. Cuando estás bien tenés que agarrarlo con los dientes y tenés que apretarlos y arrastrarte con eso y cuando estás mal tenés que tener la templanza, los huevos para salir”, expresó.

La “final” con Racing por la Copa Argentina

Pensando en lo inmediato, el entrenador calificó el choque ante Racing como un partido decisivo. “Será una final que tenemos que jugar. Por lo que representa el partido tenemos que prepararnos para eso. Limpiar de esta frustración”, afirmó.

La pasión como condición innegociable

En el cierre, Gallardo remarcó cuál es la esencia que no puede faltar en su equipo. “Si hay algo que no puede no plasmarse es jugar con pasión. El fútbol se juega con pasión. Luego si errás pases, te perdés un gol, a mí no… Pero el equipo que me representa es el que juega con pasión y que lo sostenga. Yo ya he vivido de todas las experiencias así que sé de qué se tratan los diferentes momentos en el fútbol”, concluyó.