Gobernadores opositores consolidan su agenda electoral en Jujuy

A menos de 20 días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, los gobernadores opositores del espacio Provincias Unidas volverán a encontrarse este jueves 9 en San Salvador de Jujuy. El anfitrión será el local Carlos Sadir.

El objetivo del encuentro es consolidar un espacio federal que funcione como alternativa a La Libertad Avanza (LLA) y al peronismo, marcando distancia de las políticas del Gobierno nacional en medio de un contexto de tensión económica y política.

La agenda del jueves contempla la visita a la Zona Franca de Perico, a tres kilómetros del aeropuerto internacional de Jujuy, y al Parque Solar Cauchari, el complejo fotovoltaico más grande de Sudamérica, ubicado a 4.000 metros sobre el nivel del mar en la Puna jujeña. Los gobernadores también mantendrán reuniones sobre desarrollo regional, energía y minería, con el objetivo de intercambiar experiencias y consolidar proyectos productivos.

Sadir remarcó: “La provincia está transformando su matriz productiva tradicional, impulsando inversiones en energía limpia, minería sustentable y tecnología aplicada al desarrollo regional”.



La visión de Provincias Unidas

En la previa, Ignacio Torres, de Chubut, subrayó que la formación del bloque busca aportar previsibilidad y coherencia frente a la “locura y fomento de odio” que, según él, caracteriza al Gobierno. Torres aseguró que Provincias Unidas logrará una excelente elección y anticipó la intención de conformar un bloque parlamentario propio que podría sumar entre 18 y 25 miembros en el Congreso, fortaleciendo la representación federal.

Por su parte, Claudio Vidal, de Santa Cruz, y Martín Llaryora, de Córdoba, criticaron duramente la política económica del Gobierno. Vidal aseguró que “el ajuste no es la receta para salir adelante, sino para generar más pobreza”, mientras Llaryora recordó que “el fracaso del modelo económico obliga nuevamente a pedir ayuda a Estados Unidos”.

La cumbre en Jujuy será la antesala de un último encuentro en Buenos Aires, y marca la intención de influir de manera directa en la agenda electoral y parlamentaria antes y después del 26 de octubre.