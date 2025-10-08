El Gobierno suspendió temporalmente las retenciones para exportar aluminio y acero

La medida, oficializada mediante el Decreto 726/2025, reduce a 0 % los derechos de exportación para productos destinados a mercados con aranceles iguales o superiores al 45%.

Retenciones al acero y al aluminio
La medida estará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

El Ejecutivo nacional dispuso la suspensión transitoria de las retenciones a la exportación de aluminio, acero y productos derivados, con el objetivo de fomentar las ventas hacia países con altos aranceles de importación. La medida fue oficializada mediante el Decreto 726/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, o hasta que los países destino reduzcan sus aranceles por debajo del 45%, lo que ocurra primero.

Según la normativa firmada por el presidente Javier Milei, la alícuota de derechos de exportación se reducirá al 0% para los productos incluidos en la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.). El beneficio aplicará únicamente cuando las exportaciones se dirijan a mercados con un arancel “ad valorem” igual o superior al 45%.

Entre los productos beneficiados se encuentran: laminados planos de hierro o acero sin alear (códigos N.C.M. 72.08 a 72.12); aceros aleados en distintas formas, incluidos laminados planos y productos intermedios (72.24 a 72.26); tubos y perfiles huecos de hierro o acero sin soldadura (73.04); y aluminio en bruto, barras, perfiles, alambres, chapas y tiras (76.01, 76.04, 76.05, 76.06 y 76.07).

La Secretaría de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía será responsable de dictar las normas complementarias y operativas necesarias, así como de informar a ARCA sobre los países alcanzados por la medida y cualquier modificación en sus aranceles.

 
Contexto internacional

Aunque el decreto no menciona un país específico, la medida tiene relación directa con la decisión de Estados Unidos de elevar a un 50% promedio los aranceles de importación de aluminio y acero, anunciada el pasado 2 de abril. EE.UU. representa uno de los principales destinos de exportación del sector siderúrgico argentino, especialmente relevante en un contexto de escasa actividad en la construcción interna.

El momento elegido tampoco es casual: el ministro Luis Caputo se encuentra en Washington gestionando asistencia financiera ante el FMI y la Secretaría del Tesoro, mientras que el presidente Javier Milei viajará la semana próxima a la capital estadounidense para reunirse con Donald Trump.

Acero

 
La suspensión de retenciones se aplicará a partir del día siguiente a su publicación y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que los países de destino reduzcan sus aranceles, lo que ocurra primero. A diferencia de otras medidas transitorias aplicadas a granos y oleaginosas, esta no establece montos mínimos ni condiciones de liquidación, sino que depende exclusivamente de la reducción de aranceles en el exterior.

Las exportaciones argentinas de acero y aluminio rondan los USD 600 millones anuales. En el caso del aluminio, Aluar, la única productora local, destina 40% de sus ventas a EE.UU.

Por su parte, Acindar, principal productora de acero, redujo a la mitad su producción respecto a 2023 y reactivó acuerdos de suspensión de personal, debido a la caída de obra pública y la competencia de importaciones de China y Brasil.

Con la suspensión de retenciones, el Gobierno busca dinamizar la competitividad de la industria nacional, brindando un alivio fiscal temporal a empresas que enfrentan altos costos para acceder a mercados internacionales.

