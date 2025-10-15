Encuesta: ¿cómo quedó la imagen de Milei tras su show en el Movistar Arena?

Una nueva encuesta de la consultora Rubikon revela que la polarización política sigue dominando el escenario rumbo a las elecciones legislativas de 2025. El estudio, realizado el 11 y 12 de octubre, muestra que el show de Javier Milei en el Movistar Arena no modificó sustancialmente el panorama electoral, aunque sí tuvo un impacto en su imagen personal.

Según los datos, La Libertad Avanza (LLA) encabeza la intención de voto con un 34,6%, seguida por Fuerza Patria, con 32,2%. Más atrás se ubican Provincias Unidas (5,7%), la izquierda (4,4%) y otros espacios (6,2%). En tanto, un 6,3% votaría en blanco o nulo, y un 10,6% aún no definió su elección.

El show del Movistar Arena afectó la imagen, pero no el voto

El estudio detalla que un 31% de los encuestados dijo que su opinión sobre Milei empeoró después del recital, mientras que solo un 10,6% afirmó que mejoró. Pese a ello, el presidente conserva una imagen positiva del 37,2%, frente a un 47,4% de imagen negativa.

Respecto a la evaluación del rumbo del país, un 35% considera que la Argentina va en la dirección correcta, pero un 46,2% opina lo contrario.

Polarización sin descanso: los techos de Milei y Fuerza Patria

La encuesta muestra que Milei enfrenta un fuerte nivel de rechazo, aunque mantiene un núcleo sólido de apoyo. LLA tiene un piso de 29,7% de votos seguros y un techo estimado del 64,7%. En tanto, Fuerza Patria presenta un piso de 21,3% y un techo del 58,2%, con un rechazo del 41,8%.

Milei cantante: la mayoría lo desaprueba

La encuesta también exploró la faceta artística del Presidente. Ante la pregunta “¿Qué tan buen cantante te parece Javier Milei?”, un 53,3% respondió “muy malo”, un 10% “malo”, y un 20% “regular”. Solo menos de dos de cada diez encuestados creen que canta bien.

El 35,8% dijo haber sentido vergüenza al ver el show; un 18,1%, rechazo; un 20,5%, diversión; y apenas un 9,6%, orgullo.

La economía, un “documental que nadie termina de entender”

Cuatro de cada diez argentinos se sienten frustrados o cansados frente a la situación económica. Consultados sobre cómo describirían la economía actual, el 25,6% la comparó con “un documental que nadie termina de entender”; el 23%, con “una comedia absurda”; y el 22,8%, con “un drama con final feliz”.

En cuanto al poder adquisitivo, solo uno de cada cinco dijo que sus ingresos le alcanzan bien para cubrir los gastos. Un 30% aseguró que llega justo, otro 25% que a veces alcanza y a veces no, y un 20% reconoció que no le alcanza.

Inflación, confianza y rumbo económico

El 60% de los encuestados cree que la inflación es mucho mayor que la que declara el Gobierno. A la hora de pensar qué tipo de ministro inspira más confianza para enfrentar la crisis, el 41,7% se inclina por un perfil peronista o tradicional, mientras que el 38,8% elige un ministro liberal alineado con Milei.

El relevamiento de Rubikon se realizó con 1.235 entrevistas efectivas a nivel nacional, ponderadas por sexo, provincia y voto en 2023, con un margen de error de ±3% y un nivel de confianza del 95%.