EE.UU. volvió a comprar pesos y el rescate a la Argentina subiría a US$ 40.000 millones

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, confirmó este miércoles que la asistencia financiera a la Argentina podría alcanzar los US$ 40.000 millones, al anunciar una nueva línea de financiamiento complementaria al swap de monedas con el Banco Central.

La noticia llega apenas un día después del encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca, donde el mandatario republicano había dejado entrever que la ayuda de Washington podría depender del resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Bessent anunció una línea adicional con fondos privados y soberanos

En declaraciones a periodistas en Washington, Bessent precisó que el nuevo paquete incluirá aportes de fondos de inversión privados y fondos soberanos por otros US$ 20.000 millones, además del swap ya acordado por igual monto.

“Estamos trabajando en una facilidad de 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que apuntarían más al mercado de deuda. Así que eso totalizaría 40.000 millones para Argentina”, señaló el funcionario.

Según trascendió, esta línea de apoyo apuntaría a invertir en bonos argentinos, lo que podría impulsar una mejora en sus precios y una baja en el riesgo país.

El Tesoro volvió a intervenir en el mercado y compró pesos

En paralelo, el Tesoro de Estados Unidos volvió a operar en el mercado cambiario local. “El Tesoro de EEUU compró pesos argentinos en el mercado esta mañana”, confirmó Bessent.

Se trata del segundo día de intervención en una semana, luego de que el jueves pasado la Casa Blanca ya había actuado a través de tres bancos comerciales para vender dólares y contener la suba del tipo de cambio.

La reacción fue inmediata: los bonos argentinos subieron con fuerza, el dólar bajó a $1.357 y la bolsa porteña avanzó cerca de 4%.

El “Whatever it takes” de Washington calmó a los mercados

Las palabras de Bessent trajeron alivio tras la tensión generada por los dichos de Trump, que habían sido interpretados como un condicionamiento político.

En una entrevista con CNBC, Milei aseguró que el expresidente estadounidense “apoya las ideas de la libertad” más allá del resultado electoral.

Bessent reforzó ese mensaje, al señalar que el apoyo de Estados Unidos se mantendrá “mientras Argentina desarrolle buenas políticas”.

El pronunciamiento se produjo en un contexto de alta presión sobre las tasas de interés, que habían llegado a niveles de tres dígitos por la falta de pesos en la plaza financiera. Tras la intervención norteamericana, las tasas se desinflaron y el mercado cambiario se estabilizó.

Analistas de Wall Street: “Un apoyo sin precedentes”

Desde Nueva York, Alberto Bernal, jefe de estrategia de XP Investments, destacó la magnitud de la decisión. “Nunca me imaginé que el Tesoro de Estados Unidos se animara a comprar pesos en el spot. Eso lo han hecho solo con Japón y Europa. Es un nivel de apoyo sin precedentes”, afirmó.

El analista agregó que el gesto de Washington es “claramente positivo”, pero que el rumbo económico dependerá de las próximas elecciones.

“Todo sigue atado a lo que el pueblo argentino decida en octubre. Si Milei logra mayor apoyo legislativo, podrá sostener el ajuste sin bloqueos”, remarcó.

Un salvataje histórico y una señal política

Con el anuncio de este miércoles, el paquete total de asistencia de Washington a Buenos Aires se ubicaría en US$ 40.000 millones, la cifra más alta de respaldo financiero directo de Estados Unidos hacia un país latinoamericano en las últimas décadas.

Según Bessent, el swap de monedas entre el Tesoro estadounidense y el Banco Central argentino estará respaldado por Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del Fondo Monetario Internacional.

La intervención, inédita en la historia reciente, fue interpretada en los mercados como un gesto político claro de apoyo a Javier Milei, en medio de una coyuntura de alta volatilidad cambiaria y expectativas electorales.