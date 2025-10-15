Diputados: tensión por la ausencia de Caputo, Karina Milei y Lugones en una sesión cargada de reclamos

Mientras crece el malestar en la oposición, la Cámara de Diputados aguarda este miércoles por la presencia de tres funcionarios del Gobierno interpelados para dar explicaciones: Luis Caputo, Karina Milei y Mario Lugones. Sin embargo, todo indica que ninguno de los tres asistiría al recinto.

La citación al ministro de Economía estaba fijada para las 12 del mediodía, con el objetivo de que brinde detalles sobre el acuerdo financiero con el Tesoro de Estados Unidos y las condiciones del rescate impulsado por el secretario Scott Bessent. La polémica creció luego de que Donald Trump condicionara su respaldo a un eventual triunfo electoral libertario, generando críticas desde la oposición por la supuesta “dependencia política” del vínculo con Washington.

Corrupción y discapacidad: los ejes más sensibles

A las 14 horas, también estaban convocados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, para dar explicaciones sobre los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se menciona un entramado de coimas y desvío de fondos destinados a personas con discapacidad.

El escándalo salpica de lleno al Gobierno, y la ausencia de los funcionarios podría agravar el clima en la Cámara baja, donde sectores opositores planean impulsar una comisión investigadora.

Una sesión que podría caerse por falta de quorum

Dentro del propio Congreso, ya se da por hecho que la sesión podría naufragar ante la falta de quorum, en una jornada atravesada por una cargada agenda legislativa: a las 15 horas está previsto el segundo debate por el Presupuesto 2026, lo que podría dispersar la presencia de diputados.

De todos modos, fuentes parlamentarias no descartan que Lugones concurra en las próximas semanas para rendir cuentas sobre la gestión sanitaria y el manejo de fondos sociales.

Avanza la interpelación a Guillermo Francos

En paralelo, un grupo de legisladores de la oposición busca llevar al recinto un pedido de interpelación —y posible moción de censura— contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, acusado de incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad.

“Las familias ya no pueden más”, alertó el diputado Daniel Arroyo, autor de la iniciativa. La ley había sido vetada por el presidente Javier Milei, pero luego fue ratificada por los dos tercios de ambas cámaras, lo que obliga al Ejecutivo a aplicarla.

El trasfondo del conflicto con la emergencia en discapacidad

En un plenario conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, Unión por la Patria y un sector de Encuentro Federal avanzaron con el texto que busca interpelar a Francos.

La oposición reclama que el Gobierno devolvió al Congreso, mediante un decreto inédito, una norma ya promulgada. En ese documento —firmado por Milei y Francos— el Ejecutivo argumentó que la ley no establecía el origen de los fondos.

Sin embargo, los bloques opositores recuerdan que, ante la falta de Presupuesto desde hace dos años, el articulado faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas para garantizar la atención a las personas con discapacidad.

“No podemos no hacer nada si el Gobierno no cumple una ley”, afirmó Oscar Agost Carreño, diputado de Encuentro Federal, quien impulsa la moción para remover a Francos si sus respuestas no satisfacen al cuerpo.

Un tablero político al límite

El escenario en Diputados anticipa una semana de máxima tensión institucional. Con el ministro de Economía bajo presión por las negociaciones internacionales, el titular de Salud cuestionado por presunta corrupción y la hermana del Presidente interpelada por primera vez, la sesión promete ser un nuevo termómetro del desgaste político del oficialismo.

Mientras tanto, el Gobierno intenta contener el frente interno y evitar que la crisis se convierta en un efecto dominó dentro de la administración libertaria.