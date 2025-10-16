"El 26 de octubre es Argentina o Milei", dijo Guerrera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "Si Milei pierde, no vamos a ser generosos con Argentina". Lo hizo en el marco de una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado del presidente argentino. Allí, el mandatario de EEUU también criticó a la oposición de Milei como parte del movimiento de "extrema izquierda" al que culpó por la crisis económica del país.

Tras estas declaraciones, desde la oposición salieron a advertir respecto al impacto de las palabras del presidente de EEUU. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, escribió en sus redes "cosas que no se negocian: Soberanía política; Independencia económica; Justicia social".

"El 26 de octubre es Argentina o Milei", concluyó Guerrera con un mensaje contundente de cara a las elecciones legislativas.