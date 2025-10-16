"El 26 de octubre es Argentina o Milei", dijo Guerrera
Alexis Guerrera, titular de la Cámara de Diputados bonaerense, se refirió a los dichos del presidente de EEUU quien advirtió que si Milei pierde, su país no será generoso con Argentina.Legislativas16 de octubre de 2025Soledad Castellano
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que "Si Milei pierde, no vamos a ser generosos con Argentina". Lo hizo en el marco de una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado del presidente argentino. Allí, el mandatario de EEUU también criticó a la oposición de Milei como parte del movimiento de "extrema izquierda" al que culpó por la crisis económica del país.
Tras estas declaraciones, desde la oposición salieron a advertir respecto al impacto de las palabras del presidente de EEUU. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, escribió en sus redes "cosas que no se negocian: Soberanía política; Independencia económica; Justicia social".
"El 26 de octubre es Argentina o Milei", concluyó Guerrera con un mensaje contundente de cara a las elecciones legislativas.
“Milei se convirtió en el jefe de la casta”, lanzó Manes
El candidato a senador de “Vamos para adelante” cuestionó al Gobierno y al kirchnerismo, a los que definió como “populismo de derecha y de izquierda”, y llamó a “cambiar la historia”.
Diputados: tensión por la ausencia de Caputo, Karina Milei y Lugones en una sesión cargada de reclamos
Jornada de alto voltaje en el Congreso: interpelaciones, ausencias y posible censura contra Guillermo Francos por incumplir una ley clave.
Con eje en energía, arrancó el debate político por el Presupuesto 2026
Caliente arranque del Presupuesto 2026: el Gobierno defendió recortes en la Zona Fría y subas en tarifas. La oposición pidió citar a todo el Gabinete.
Maniobra en el Senado: el Gobierno evita el debate y pospone la presión opositora
Se suspendió la reunión de Labor Parlamentaria y no habrá sesión esta semana. Los proyectos más delicados, que requerían dos tercios, quedan en pausa hasta después de los comicios.
El peronismo desarrolló una app para contabilizar todos sus votos a nivel nacional
Ante la dispersión de sellos provinciales, el PJ lanzó una aplicación que mostrará los votos consolidados de las distintas expresiones del peronismo en las elecciones del 26 de octubre.
Encuesta revela la opinión sobre el acuerdo con EEUU
Una encuesta nacional revela que más de la mitad rechaza el rescate de EE.UU. al plan económico del gobierno de Milei. ¿Qué espera el Gobierno?
Encuesta: ¿cómo quedó la imagen de Milei tras su show en el Movistar Arena?
Según la consultora Rubikon, el “rockstar” Milei sigue polarizando al país: su imagen se desgasta, pero el voto libertario resiste en las encuestas.