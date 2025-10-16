Martínez realizó gestiones con Carlos Bianco
El alcalde de Rivadavia, Juanci Martínez, se reunió con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. También mantuvo un encuentro con Gastón Ghioni, de Energía de la Provincia.Municipales16 de octubre de 2025Soledad Castellano
El intendente de Rivadavia, Juanci Martínez, viajó a La Plata y allí mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.
Según contó en sus redes: "Con Bianco abordamos la ejecución del programa PUENTES con la construcción del nuevo Centro Universitario de Rivadavia y la incorporación de nuevas ofertas educativas en el distrito".
Por otro lado, desde su cuenta en X, Juanci Martínez, también detalló: "Con Gastón Ghioni, de Energía de la Provincia, repasamos los avances en el proceso de obra para la ampliación de la Subestación América, proyecto conjunto con la Cooperativa y EDEN, que de concretarse, permitirá mejorar notoriamente el servicio eléctrico en todo el distrito".
