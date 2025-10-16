Martínez realizó gestiones con Carlos Bianco

El intendente de Rivadavia, Juanci Martínez, viajó a La Plata y allí mantuvo una reunión con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

Según contó en sus redes: "Con Bianco abordamos la ejecución del programa PUENTES con la construcción del nuevo Centro Universitario de Rivadavia y la incorporación de nuevas ofertas educativas en el distrito".

Por otro lado, desde su cuenta en X, Juanci Martínez, también detalló: "Con Gastón Ghioni, de Energía de la Provincia, repasamos los avances en el proceso de obra para la ampliación de la Subestación América, proyecto conjunto con la Cooperativa y EDEN, que de concretarse, permitirá mejorar notoriamente el servicio eléctrico en todo el distrito".