El gobernador Axel Kicillof encabezó el cierre de la 5° edición del programa “Futuro Memoria”, una iniciativa que promueve la creación de producciones artísticas que visibilicen las luchas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Fue en la República de los Niños de la ciudad de La Plata junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno; el intendente local, Julio Alak; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y Carmen Arias, en representación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Mientras algunos sectores intentan borrar nuestra historia y mentir sobre el pasado más oscuro de nuestro país, en la provincia de Buenos Aires contamos con muchas señales de que la sociedad y los jóvenes no quieren ese camino de olvido”. “Futuro Memoria es una de ellas, ya que su interés crece año tras año en las escuelas bonaerenses: en la primera edición se inscribieron 3.500 pibes y esta edición superamos los 15.000 participantes”, agregó.

“El Gobierno nacional puede tener una política basada en la mentira, desfinanciar los programas de la memoria y atacar a las organizaciones de Derechos Humanos, pero es imposible tapar el sol con la mano: nuestra comunidad mantiene el recuerdo vivo de cada uno de los 30 mil desaparecidos”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Este programa es para pasar la posta de generación en generación: en la Provincia vamos a seguir expandiendo estas políticas para que nadie pueda cambiar nuestra historia”.

Durante la jornada se entregaron certificados a los grupos de chicos y chicas ganadores de la edición 2025, que contó con la participación de más de 15.600 jóvenes bonaerenses. El programa, organizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, está destinado a estudiantes de entre 14 y 21 años que quieran participar del concurso con los siguientes ejes temáticos: Democracia; los caminos por la Memoria, la Verdad y la Justicia; y Juventudes y participación.

Por su parte, Estela de Carlotto subrayó: “Nos llena el alma compartir este momento con tantos chicos y chicas: no olvidar es muy importante, ya que quien olvida puede repetir la misma historia”. En tanto, Arias resaltó: “Es muy emocionante la masiva participación de chicos y chicas en esta hermosa actividad que se sostiene por el compromiso de un Gobierno provincial que continúa la lucha por la memoria: como decimos las Madres, la única lucha que se pierde es la que se abandona”.

En ese marco, Mena sostuvo: “Este programa pone el debate sobre las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en todas las escuelas bonaerenses: es un orgullo que más de 52.000 pibes y pibas hayan decidido participar voluntariamente en las cinco ediciones que llevamos realizadas”. Al respecto, Moreno subrayó: “Con Futuro Memoria reafirmamos que en la provincia de Buenos Aires trabajamos para darles a las y los jóvenes las herramientas necesarias para pensar entre todos un futuro mucho mejor”.

“La República de los Niños es también un centro de educación democrática y republicana para los chicos y chicas de nuestra provincia: estamos muy felices de que miles de jóvenes se junten aquí para defender la memoria”, manifestó Alak.

Estuvieron presentes la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; la subsecretaria de Política Ambiental, Tamara Basteiro; la secretaria general de UPCNBA, Fabiola Mosquera; las secretarias locales de Cultura, Ana Negrete; de Educación, Paula Lambertini; y el secretario de Gobierno, Guillermo Cara; el subsecretario de Derechos Humanos de La Plata y nieto recuperado, Leonardo Fossati Ortega; y la directora local de Juventudes, Sol Maluendez.