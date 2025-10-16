Milei, entre la defensa a Espert y el enojo por la economía: “Argentina no es Suiza”
El mandatario reaccionó con enojo al ser consultado por la situación económica y el rol de José Luis Espert, a quien defendió pese a las acusaciones por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado.Política16 de octubre de 2025Andrés Montero
El presidente Javier Milei se mostró visiblemente molesto durante una entrevista televisiva, luego de su visita a Estados Unidos. El mandatario tuvo varios cruces con el periodista, especialmente cuando fue consultado por la situación económica y por el caso de José Luis Espert, quien se vio obligado a bajar su candidatura tras su relación con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado.
Cruces por el caso Espert
Durante la entrevista, Milei sostuvo que hubo una “campaña sucia” en torno a Espert y apuntó contra los medios de comunicación. “El promedio de los periodistas argentinos busca roña y trata de sacar porquería donde no la hay”, lanzó el Presidente.
El jefe de Estado se refirió además a la entrevista previa que Espert había dado en el mismo canal, cuando evitó confirmar si había recibido US$200.000 de Machado y calificó las acusaciones como una “operación del kirchnerismo”.
Milei retomó ese episodio para cargar contra el periodismo: “Hay un caso emblemático de un periodista que pregunta tres veces la misma pregunta a ver si le contestaba algo distinto para meter ruido”.
Si bien negó que Espert tuviera vínculos con el narcotráfico, Milei reconoció que “no respondió de la manera correcta” en su momento. “Esa operación estaba haciendo que no se discutiera lo que se tenía que discutir de la campaña. Entonces se corrió y tomó un paso al costado, listo, ya está”, explicó.
“¿Qué quiere, que me ponga a llorar?”
Cuando se le consultó cuánto daño electoral provocó la baja de Espert, Milei reaccionó con fastidio: “¿A mí qué me importa mirar para atrás? Necesito ir para adelante. Ahora con el Colo Santilli y Karen Reichardt estamos haciendo todo lo posible para recortar toda la distancia que tenemos. Basta de mirar para el pasado, ya está, terminado. ¿Qué quiere? ¿Qué me ponga a llorar?”, replicó.
La ayuda financiera de Estados Unidos
En otro tramo del reportaje, el Presidente fue consultado sobre la asistencia económica que podría recibir la Argentina tras su reunión con Donald Trump en Washington y el anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, que estimó una ayuda de hasta US$40.000 millones.
Ante la pregunta sobre si el país debería dar algo a cambio, Milei se irritó: “¿Por qué piensa en términos marxistas?”, cuestionó al periodista. “Recurrir a esas expresiones nacionalistas baratas y berretas no ayudaron mucho. Replicar las ideas del pasado es algo bastante pobre intelectualmente”, agregó.
El mandatario sostuvo que la asistencia se enmarca en “una cuestión geopolítica y estratégica” en la que “ganan dos partes”. Según explicó, Estados Unidos considera a la Argentina “el mayor aliado en la región”.
“Somos un aliado incondicional de Estados Unidos”, insistió. Y amplió: “Uno de los grandes aciertos de Trump fue poner orden en un mundo desequilibrado. Hay tres bloques: Estados Unidos, China y Rusia. Ellos deciden quiénes son sus aliados y en quiénes van a confiar siempre”.
“La Argentina no es Suiza”
La tensión volvió a subir cuando el periodista lo interrogó sobre las personas que no llegan a fin de mes.
Milei respondió que “la Argentina no es Suiza” y que su Gobierno busca evitar una nueva hiperinflación: “Si seguimos con el modelo castrochavista, nos vamos a una hiperinflación y a 90% de pobres. Sacamos a doce millones de la pobreza y no es suficiente. Estamos a mitad de camino, hagamos que el esfuerzo valga la pena”, afirmó.
El Presidente también defendió la política de austeridad del Poder Ejecutivo: “Nuestros sueldos están congelados desde que asumimos”, remarcó.
Cuando el periodista insistió con que la gente “no llega a fin de mes” y que “le falta dinero en el bolsillo”, Milei respondió con una nueva ironía: “¿Qué quiere? ¿Qué lo emita como el kirchnerismo?”, lanzó.
Y profundizó su argumento: “Si hago eso va a tener menos porque cuando genera distorsión de precios relativos e inflación, el nivel de actividad va a ser más bajo. Entonces, emitiendo no se arregla, ¿cómo quiere que le arregle? Vamos, dígame, ¿cómo le pongo plata a la gente?”, increpó.
El mandatario sostuvo que “no se resuelve imprimiendo papelitos” ni tomando deuda, porque eso “sería injusto con las generaciones futuras”. También rechazó la idea de subir impuestos, al considerar que “eso frenaría la inversión”.
